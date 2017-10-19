Bülent Ersoy ilk kez bir dizide rol alacak ! Çukur dizisi hangi kanalda ?

Show Tv'nin merakla beklenen Çukur dizisinde rol alacak olan Diva bir ilke imza atacak.

Yıllar önce Sıralardaki Heyecan , Acı Ekmek , Biz Ayrılamayız , Ölmeyen Şarkı , Şöhretin Sonu , Asrın Kadını , İstiyorum gibi bir çok Türk sinema filminde oynayan Bülent Ersoy ilk kez televizyon dizisinde ekranlarda izleyicilerle buluşacak.

Çukur dizisinin ilk bölümünde bir meyhanede şarkı söyleyecek olan Diva Bülent Ersoy'un dizideki o sahneleri şimdiden herkes için merak konusu oldu.

ÇUKUR DİZİ'SİNDE DİVA BÜLENT ERSOY