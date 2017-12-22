Galeriler Videolar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
111099
ALTIN
156.021
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0916
EURO
4.5104
Galatasaray'dan Fatih Terim için KAP açıklaması geldi !
Galatasaray'dan Fatih Terim için KAP...
Fatih Terim'den Ünal Aysal'a gönderme !
Fatih Terim'den Ünal Aysal'a gönderme...
Fatih Terim'in ilk bombası , Hakan Çalhanoğlu !
Fatih Terim'in ilk bombası ,...
Beşiktaş'ta Fellaini heyecanı yaşanıyor !
Beşiktaş'ta Fellaini heyecanı yaşanıyor !
Moussa Sow Türkiye'ye geri dönüyor !
Moussa Sow Türkiye'ye geri dönüyor...

Bülent Ersoy dudak uçuklatan servetine devlete bağışlayacak !

Türk müziğinin divası Bülent Ersoy'dan samimi itiraflar geldi.Bülent Ersoy dudak uçuklatan servetine devlete bağışlayacağını açıkladı. 65 yaşında olan Diva , sık sık gündem olan mal varlığı hakkında konuştu.

22 Aralık 2017 Cuma 15:25
Bülent Ersoy dudak uçuklatan servetine devlete bağışlayacak !

'Gel Konuşalım’ adlı programa  telefonla bağlanan Bülent Ersoy , kendisiyle ilgilli samimi itiraflarda bulundu..Bülent Ersoy dudak uçuklatan servetine devlete bağışlayacağını açıkladı. 65 yaşında olan Diva , sık sık gündem olan mal varlığı hakkında konuştu.

Geçtiğimiz günlerde giydiği ve taktığı takıların toplam değerinin 125 bin TL olduğu iddiasına da cevap veren Bülent Ersoy , "Onun fiyatını neye göre almışlar ve yazmışlar anlamadım. Para lafı hiç etmem, bana yakışıyor mu yakışmıyor mu ona bakarım" diye konuştu.

Diva Bülent Ersoy ayrıca , "İhtişamlı bir gece yaptıracağım, zamanı gelince sizinle paylaşacağım. Çok değerli bir kürkümü açık artırmayla satıp eğitim için bağışlayacağım. Tüm mal varlığımı devlete bağışlayacağım" diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Ceceli'den sosyal medyada şok tepki !
Mustafa Ceceli'den sosyal medyada şok tepki !
Kıvanç Tatlıtuğ'un son paylaşımı olay oldu !
Kıvanç Tatlıtuğ'un son paylaşımı olay oldu !
Dünyaca ünlü yıldız Beyaz Show'a geliyor ! 22 Aralık Beyaz Show konukları
Dünyaca ünlü yıldız Beyaz Show'a geliyor ! 22 Aralık Beyaz Show konukları
Manuş Baba'ya büyük şok ! 'Eteği Belinde' şarkısı çalıntı mı ?
Manuş Baba'ya büyük şok ! 'Eteği Belinde' şarkısı çalıntı mı ?
Hakan Altun'dan kötü haber ! Hastaneye kaldırıldı ...
Hakan Altun'dan kötü haber ! Hastaneye kaldırıldı ...
Hülya Avşar'dan bir bomba açıklamada daha ! 'Ülkeyi terkediyorum ..'
Hülya Avşar'dan bir bomba açıklamada daha ! 'Ülkeyi terkediyorum ..'
Danla Bilic'in Youtube kanalı neden silindi ?
Danla Bilic'in Youtube kanalı neden silindi ?
Haluk Levent'ten üzücü haber geldi !
Haluk Levent'ten üzücü haber geldi !
Zerrin Özer'in son hali görenleri şaşkına çevirdi !
Zerrin Özer'in son hali görenleri şaşkına çevirdi !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim