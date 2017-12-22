Bülent Ersoy dudak uçuklatan servetine devlete bağışlayacak !

'Gel Konuşalım’ adlı programa telefonla bağlanan Bülent Ersoy , kendisiyle ilgilli samimi itiraflarda bulundu..Bülent Ersoy dudak uçuklatan servetine devlete bağışlayacağını açıkladı. 65 yaşında olan Diva , sık sık gündem olan mal varlığı hakkında konuştu.

Geçtiğimiz günlerde giydiği ve taktığı takıların toplam değerinin 125 bin TL olduğu iddiasına da cevap veren Bülent Ersoy , "Onun fiyatını neye göre almışlar ve yazmışlar anlamadım. Para lafı hiç etmem, bana yakışıyor mu yakışmıyor mu ona bakarım" diye konuştu.

Diva Bülent Ersoy ayrıca , "İhtişamlı bir gece yaptıracağım, zamanı gelince sizinle paylaşacağım. Çok değerli bir kürkümü açık artırmayla satıp eğitim için bağışlayacağım. Tüm mal varlığımı devlete bağışlayacağım" diye konuştu.