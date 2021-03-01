Bülent Ersoy'dan '55 tilki ve kürk' açıklaması!

Bülent Ersoy'un paylaşılan bir kürklü fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından tartışmalar da beraberinde geldi. Bülent Ersoy'un kürkü için 55 gümüş tilkinin öldürüldüğü iddiaları üzerine tartışmalar alevlendi. Bu iddialar üzerine 450 bin liraya satın alınan kürk nedeniyle ünlü sanatçı eleştiri yağmuruna tutuldu. Birçok kullanıcı, Bülent Ersoy'un bu hareketinin cahillik ve umursamazlık arasında bir yerde gidip geldiğini belirtti. Ersoy'un kürküyle ilgili bazı ünlü isimlerden de eleştiriler geldi.

"Her yıl kış aylarında lince maruz kalıyorum"

Sosyal medyadaki eleştirilerin artması üzerine Bülent Ersoy'dan bir açıklama geldi. Posta'dan Suna Akyıldız'a demeç veren ünlü sanatçı, hayatında asla yalan konuşmadığını belirtti. Eskiden kullandığı kürklerin sahte olduğunu asla söylemediğini ve tepki çekeceğini bilse de gerçekleri söylediğini aktaran Ersoy, söz konuus kürkün yıllar önce satın alınmış bir şey olduğunu vurguladı. Bu kürkü yeni almış gibi bir algının oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Bülent Ersoy, her yıl kış aylarında bu tarz iddialarla adeta linç edildiğini söyledi.

"2017'den sonra kürk almamaya karar verdim"

Eski zamanlardaki fotoğraflara bakıldığında birçok hayvanseverin bile kürk giydiğini söyleyen Ersoy, kürk için 55 tilkinin öldürülmesinin "birinin bir tarafından uydurduğu bir yalan" olduğunu belirtti. Öldürüldükten sonra bir tilkiyle 55 tilkinin aynı olduğunu kaydeden ünlü sanatçı, 2017'de bir karar verdiğini ve artık asla kürk satın almayacağını aktardı. Buna rağmen daha eski zamanlarda aldığı kürkleri de çöpe atmayacağını aktaran Bülent Ersoy, sosyal medyanın işin aslını bilmeden çalışan bir yargısız infaz mekanizması olduğunu kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 13:32