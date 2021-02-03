Bücür Filmi Oyuncuları Kimler, Konusu Ne, Hangi Kanalda, Ne Zaman?

2018 yılında ilk defa seyirciyle buluşan Bücür filmi hem ilk vizyonda hem de televizyonda büyük beğeni topladı. Başrolünde Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir'in yer aldığı aile komedi filmi olan Bücür filmi bu akşam Show TV ekranlarına gelecek. Peki Bücür filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Vizyona girdiği 2018 yılında sinema severlerin beğenisini toplamış olan Bücür filmi televizyon seyircisinin de kalbini çalmayı başardı. Bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Bücür filminin konusu nedir, oyuncuları kadrosunda kimler yer almaktadır merak ediliyor.

BÜCÜR FİLMİ HANGİ KANALDA NE ZAMAN?

Aile komedisi olan bücür filmi 3 Şubat 2021 yani bugün saat 20.00’da Show TV ekranlarında yayınlanacak. Film 114 dakika sürmektedir.

BÜCÜR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ümit Kırca tarafından yönetilen Bücür filminin senaryosu Yaşar Arak ve Ömer Müfit Pınar tarafından yazılmıştır. Filmin yapımcılığını Necati Akpınar ve BKM üstlenmiştir. 21 Eylül 2018 yılında vizyona giren Bücür filminin başrolünü çocuk Yıldız Berat Efe Parlar Umut karakterini canlandırmaktadır. Seren Şirince, Taner Barlas, Seçkin Özdemir, Dolunay Soysert, Suat Sungur, Durul Bazan gibi ünlü isimler de filmin oyuncu kadrosunda yer almaktadır.

BÜCÜR FİLMİ OYUNCU KADROSU

Berat Efe Parlar

Seren Şirince

Seçkin Özdemir

Taner Barlas

Durul Bazan

Hamdi Kahraman

Ali Rıza Tanyeli

Ümit Erdim

Dolunay Soysert

BÜCÜR FİLMİ KONUSU NE?

Berat Efe Parlar tarafından canlandırılan Umut karakteri ultra zeki bir çocuktur ve bütün zamanını bilgisayar başında geçirmektedir. Umut annesini hiç görmemiştir ve onun kim olduğunu merak ediyordur. 10 yaşına gelmeden önce Umut annesini bulmaya karar verir. İnternet ve teknolojiden yardım alarak annesini bulmaya çalışan Umut uzun uğraşlar sonucunda annesinin bir izine rastlar. Umut annesi hakkında öğrendikleri bilgilerin ışığında İstanbul'a gitmeye karar verir ve İstanbul'da tesadüfen Özge karakteri ile karşılaşır. Annesini 3 gün içinde bulmak zorunda olan Umut, Özge ile başlarını belaya sokar. Annesini bulmaya çalışan Umut ve Özge peşlerine düşer kötü adamlardan kurtulmayı çalışacaklar.

BÜCÜR FİLMİ FRAGMANI

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 08:32