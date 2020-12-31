Bu Yılbaşı'da Acun'un Tekelinde Kaldı! Sosyal Medyaya O Ses Yılbaşı Damga Vurdu

Yılbaşı gecesi son yıllardaki gelenek bozulmadı. O Ses Türkiye Yılbaşı yine en çok izlenen program oldu. Sosyal medya kullanıcıları Acun'a başka zamanlarda sayarken, yılbaşı gecesi TT'de Acun'un O Ses Türkiye programında dair tüm detayları TT yaptı.

O Ses Türkiye Yılbaşı programı bu sene de en çok izlenen program oldu. Acun Ilıcalı programına ekran tarihinde görülmemiş viral reklamlar aldı. Ünlü isimlerin yer aldığı O Ses Türkiye yeni yıl da en çok izlenen program ve hakkında en çok konuşulan program oldu.

Yılbaşı günleri ekranlardaki boşluktan faydalanan Acun Ilıcalı, ünlü isimlere eğlenceli şovlar yaptırara yine konuşulmayı başardı.

Peki yeni yılda ekranlarda neler vardı?

2020'ye veda ederken ekranlarda son yıllarda ki koca bir boşluk vardı. Fox Tv yeni yıla özel bir program dahi yapmayarak 2 film yayınladı. Show Tv tek elle tutulur şekilde Güldür Güldür yayınlasa da ünlü konuklara duygusal şarkılar söyletmesi anlamsız bulundu. ATV'de Kim Mİlyoner Olmak ister programında Emel Müftüoğlu ve Serdar Ortaç gibi isimler yer alarak yeni yıl seçimi yaptı. Star TV'de İbo Show yer aldı.

O Ses Türkiye Yılbaşı'nda Neler Vardı?

O Ses Türkiye Yılbaşı programında bol bol Exxen reklamları,bol bol markaların viralleri, Acun'u para gömdüğü yada yakın arkdaşı yeni ünlüleri "inanılmaz bir yetenek, kalbi inanılmaz temiz," gibi bol bol övmeler vardı.. Yani yeni Türkiye tam gaz bu yılbaşı da devam etti.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021, 00:49