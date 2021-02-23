Bu evlerin amacı, kralın vergi memurlarından korunmak!

Pandemi döneminde her ne kadar turistik ziyaretler azalsa da Harran ilçesinde yer alan kümbet evleri büyük ilgi görüyor. Konik kubbeli kümbet evleri de dahil onlarca tarihi yapıyı barındıran Harran ilçesi, yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ilgi görüyor. Özellikle yaz sıcaklarıyla meşhur Şanlıurfa'da ziyaretçielrinin ağırlaya bu evlerin kışın nasıl serin kalabildiği büyük merak uyandırıyor. Harran'da iklimin zorlu şartlarından kurtulmak isteyen birçok vatandaş, halen daha kışın sıcak ve yazın serin olan kümbet evlerinde yaşamaya devam ediyor.

"Veri memurları gelince evler yıkılıyor, taşlar saklanıyordu"

Taşlardan örülen konik çatılara sahip olan evlerin ilk olarak yapıldıkları dönemlere dair bazı iddialar ortaya atılıyor. Konik kübbeli evlerin ortaya çıkışına dair anlatılan hikayelerden birine göre, eski dönemlerde bölgede hüküm süren bir kral izinsiz yapılan bir evlere yüksek vergiler konulmasını istedi. Bu nedenle küçük taşları üst üste dizerek kireçsiz şekilde bir ev inşa eden insanlar da vergi memurlarının geldiğini haber alınca evi yıkıp taşları saklıyordu. Vergi memurlarının zulmünden bu şekilde kurtulan halkın, daha sonra evleri kolaylıkla yapabildiği iddia ediliyor.

Ev için nasıl bir karışım kullanılıyor?

Yaklaşık 5 metre yüksekliğe sahip olan evlerin dışlarının balçıkla sıvandığı kaydedildi. Evlerin içine ise toprak, saman, gül yağı ve yumurta akından meydana gelen bir karışım sürülerek sıcak ve soğuğu geçirmesi engelleniyor. İlçede yer alan ünlü Kğmbet evlerden "kerpiç ev" olarak da bahsediliyor. Evlerin güçlenmesi adına her yıl çamur ile saman sıvasının yapıldığı aktarılıyor. Eskiden çoğunlukla bu kümbet ewvlerde yaşayan vatandaşların özellikle 1980'li yıllardan sonra beton evlere taşındığı ifade edildi. Bölgenin coğrafi koşullarına uygun olarak yapılan kümbet evlerin İtalya'da da bazı örneklerinin bulunduğu kaydediliyor. Bölgede bulunan evlerin hepsinin SİT alanı içine alındığı ve kordunduğu bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 16:11