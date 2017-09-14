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Bu da oldu ... Müge Anlı 2600 yıllık tarihi eseri buldu !

Haftaiçi hergün ekranlara gelen Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı tarihi eser avına çıktı.Anlı, 8500 yıllık Antik şehirde iz sürdü.

14 Eylül 2017 Perşembe 15:51
Bu da oldu ... Müge Anlı 2600 yıllık tarihi eseri buldu !

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı'ya geçtiğimiz sezon bir teklif geldi. Emekli öğretmen Celal Karataş, Anlı'yı ve ekibini Temmuz ayında Tekirdağ Enez'de yapılan kazı çalışmalarına davet etti. Bu davet üzerine Anlı, sezon arasında Edirne'nin şirin ilçesi, 8500 yıllık geçmişe sahip olan Enez'deki arkeolojik kazı çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. Enez'de Sait Başaran tarafından düzenlenen arkeolojik kazıya Kültür ve Turizm Bakanlığından aldığı izinle katılan Müge Anlı, tarihi eserlerin tahribatına karşı farkındalık sağlamak adına bu projede yer aldı. Anlı'yı emekli öğretmen Celal Karataş, Enez Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Sait Başaran karşıladı.

Anlı, burada kazı ekibi ve Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer Ersöz'le bir araya geldi. Müge Anlı kazı evindeki yemeğin ardından 1978 yılından bu yana Enez'in tarihi güzelliğini gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Sait Başaran ve emekli öğretmen Celal Karataş'la kısa bir Enez turu attı. Kazı alanına geri dönen Anlı, Helenistik dönem su terazisi nekropolisi alanında, kazı ekibinden arkeologlar eşliğinde çalışmaya başladı.

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