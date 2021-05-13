Bozkır Aslanı Celaleddin Ne Zaman Başlıyor, Oyuncu Kadrosu ve Konusu Ne?

ATV ekranlarında çok konuşulacak bir dizi başlıyor. Türk Özbek yapımı olan dizinin kadrosunda hem Özbek oyuncular hem de Türk oyuncular yer alıyor. Tarihi projelerde önemli işler başaran Bozdağ Film tarafından uyarlanan dizinin kadrosu ve konusu merak konusu oldu. Türk ve Özbek ortaklı Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi Selçuklu dönemini anlatıyor.

Diriliş Ertuğrul ve Kuruşluş Osman dizilerinin yapımcılığını üstlenen Mehmet Bozdağ'dan yeni bir dizi daha geliyor. Seyircisi ile buluşmasına günler kalan dizi ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin detayları merak konusu oldu. Celaleddin Harzemşah'ın hayat hikayesiniEmre Kıvılcım, Kaan Yalçın ve Sezgin Erdemir gibi isimler rol alıyor.

Bozkır Aslanı Celaleddin Ne Zaman Başlayacak?

Türk-Özbek yapımı olan dizi kısa bir süre içerisinde izleyicileri ile buluşacak. Bozkır Aslanı Celaleddin seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yayınlanacağı tarihte belli oldu

Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi izleyicileri ile 21 Mayıs Cuma günü ATV ekranlarında buluşacak.

Genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini ise Nurgissa Almurat'ın üstlendiği Türk Özbek ortak yapımı dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Cemal Hünal, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva ve Sezgin Erdemir gibi isimler yer alıyor.

Dizinin Konusu Nedir?

Moğolların yenilmezlik efsanesine yerle bir edenve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini anlatıyor.

Oyuncu Kadrosu

Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinde Türk ve yabancı birçok oyuncu rol alıyor. İşte Bozkır Aslanı Celaleddin dizinin oyuncuları:

Emre Kıvılcım: Celâleddin Harezmşah

Yulduz Radjabova: Kutlu Bike

Javakhir Zakirov: Cengiz Han

Kaan Yalçın: Alâeddin Muhammed

Gülenay Kalkan: Türkan Hatun

Sezgin Erdemir: Timur Melik

Ferhat Yılmaz: Şemsettin

Akbarkhodja Rasulov: Uzlagşah

Akmal Mirzo: Subutay

Ali Khan: Cuci

Rano Şodiyeva: Ayçiçek Hatun

Rayhan Ulesanova: Mihri Cihan Hatun

Feruza Normatova: Şirin

Cemal Hünal: Behram

Tohir Saidov: Nizamülmülk

Yahyo Pulatov: Akşah

Mehmet Pala: Otkır