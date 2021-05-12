Bozkır Aslanı Celaleddin Kutlubike Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Türk-Özbek ortak yapımı olan ve Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini anlatan dizi "Bozkır Aslanı Celaleddin" izleyicileri ile buluşmak için gün sayıyor.

Türk-Özbek ortak yapımı olan dizi Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini anlatıyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan "Bozkır Aslanı Celaleddin" dizisi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dizinin başrolünde, genç oyuncu Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Cemal Hünal, ve Sezgin Erdemir Gibi oyuncular mevcut.

Dünyayı hikayesi ile büyüleyen Moğollara ilk mağlubiyeti gösteren, Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini anlatan Türk Özbek ortak yapımı olan dizi, ATV ekranlarında yayınlanacak.

Özbekistan'da Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini anlatan ve büyük ilgi uyandıran uluslararası projenin, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede yayınlanması planlanıyor.

Yulduz Rajabova

Yulduz Rajabova Özbek sinema ve dizi film oyuncusudur. Güzel oyuncu 1987 yılında Özbekistan’da doğmuştur. Raajabova Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü mezunudur. 2013 yılından itibaren Özbekistan’da çok sayıda filmde ve dizide rol aldı. oyunculuğu ile kendisinden söz ettirmeyi başaran Rajabova şimdilerde ise, yakın zamanda Türk ekranlarına taşınacak olan "Bozkır Aslanı Celaleddin" dizisiyle adından söz ettireceğe benziyor. Türkiye-Özbekistan ortak yapımı olan Mendirman Celaleddin / Jaloliddin dizi kadrosunda başrol oyuncusu olarak yerini almıştır.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Özbekistanlı güzel oyuncu Yulduz Rajabova ilk sinema filmi olan 2013 yılı yapımı Khazon ile oyunculuğa adım atmıştır. Devamında ise 2016 yılı yapımı olan Virus dizi film ile oyuncuğunu pekiştirmiştir. Son yer aldığı proje ise Türk-Özbek ortak yapımı olan dizi "Bozkır Aslanı Celaleddin" dizisidir.

Mendirman Celaleddin / Jaloliddin (TV Dizisi 2021)

2000 Songs of Farida (Robiya, Sinema Filmi 2020)

Scorpion (Catherine Trammel, Sinema Filmi 2018)

Maqsad (Lieutenant Sabirova, Sinema Filmi 2018)

Hamroh (Sinema Filmi 2017)

Boyvachcha kuyov (Sinema Filmi 2016)

Virus (Dizi Film 2016)

Khazon (Sinema Filmi 2013)

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021, 23:34