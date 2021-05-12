Bozkır Arslanı Celaleddin, Celaleddin Kimdir?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde başrol Oyuncusu olan Emre Kıvılcım şimdiden merak edilmeye başlandı. Yakın tarihte sevenleri ile buluşacak olan dizi şimdiden izleyicilerini heyecanlandırıyor. BozkıraAslanı Celaleddin dizisinin oyuncuları ise izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Dizinin fragmanı yayınlanarak izleyicilerin beğenisine sunuldu. Başrol oyuncusu olarak ekranlarda izleyeceğimiz oyuncu Emre Kıvılcım kimdir? Kaç yaşında? İşte detaylar

Emre Kıvılcım Bozkır Arslanı Celaleddin Dizisi Oyuncu Kadrosunda.

1991 yılında Malatya'da dünyaya gelen Kıvılcım aynı zamanda kimya mühendisliği mezunudur. Oyunculuğunu bir sonraki adıma taşımak için Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Oyuncu ilk defa Kanal 7 ekranlarında yayınlanan türkü filmi ”Zeytinyağlı yiyemem aman” da rol almıştır.

Genç oyuncu, Emre Kıvılcım’ın adının duyulduğu asıl dizi ise yine Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Elif dizisi olmuştu. Kıvılcım devamında 2018 yılında Adı Zehra adlı dizisinde rol almıştır. Emre Kıvılcım Kim Daha Mutlu ve Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filmlerinde de başarılı oyunculuğunu sergilemiştir. Genç oyuncu Artistanbul menajerlik şirketine kayıtlıdır. Son zamanlarda dizilerde ve filmlerde görmeye alışık olduğumuz Emre Kıvılcım, yıldızı parlayan oyuncuları arasında. Emre Kıvılcım şimdi de Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde başrol oynayarak oyunculuğunu sergileyecek. Sevenleri dizi için oldukça heyecanlı. Peki Emre Kıvılcım Bozkır Aslan'a Celaleddin dizisinde Celaleddin Harezmşah rolünü canlandıracağı kişi kimdir?

Celaleddin Harezmşah Kimdir?

Celaleddin Harezmşah, Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı olarak bilinmektedir. Alaaddin Muhammed'in oğludur. Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harezmşah'ın babası Harezmşah Alaaddin Muhammed, annesi ise Hint bir cariye olan Ayçiçek Hatun'dur. Son hükümdarı doğum tarihi meçhul olup, asıl adı Mengüberti, Mengübirtî'dir olarak kayıtlara geçmiştir. Celaleddin ise kendisinin lakabıdır. Babasının yanında uzun yıllar bulunmuştur fakat Kıpçak asıllı bir anneden doğan kardeşi Uzlagşah veliaht tayin edilmiştir.