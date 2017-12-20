Botoks yaptıran Emrah'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi !

Ekranların sevilen dizisi 'Aşk ve Mavi'nin başrol oyuncusu Emrah Erdoğan, dizisinin yayınlandığı kanalın yılbaşı partisine yeni haliyle katıldı.Partiye iki çocuğunun annesi eşi Sibel Erdoğan'la katılan oyuncu herkesi şaşırttı.Küçük Emrah olarak tanıdığımız 50 yaşındaki sanatçı, yaşlılık çizgilerini yok etmek için yüzüne botoks yaptırdı

Bir dönem cimriliği ile nam salan Emrah'ın yine paraya kıyamadığı ve bu yüzden de istediği sonucu alamadığı konuşuluyor.

Ayrıca Emrah'ı şişmiş ve gerilmiş yüzüyle görenler onu Kuşum Aydın'a benzettti.