Boşanıyorlar! Fenomen Hanife Gürdal'dan Hakaret Dolu Ayrılık Açıklaması

Evlilik programı ile gündeme gelen ve daha sonra da sosyal medya fenomeni haline gelen Hanife Gürdal, bir süre önce evlendiği eşi Kemal Ayvaz ile ayrılık kararı aldı. Boşanma haberini kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Hanife Gürdal paylaşımına küfürlü sözlere yer verdi, yaptığı paylaşımda, k*çınıza kına yakmanız için bir kına göndermek isterdim. Ama şimdilik yakmayın, şeklinde bir paylaşım yaptı.

Katılmış olduğu evlilik programları ile şöhret basamaklarını tırmanan sosyal medya fenomeni Hanife Gürdal, özel hayatı ile sık sık gündeme geliyordu. Özel hayatına ilişkin yaptığı paylaşımlar, takipçileri tarafından sık sık konuşuluyordu.

Hanife Gürdal özellikle başörtüsünü çıkardıktan sonra sosyal medya platformu üzerinde yaptığı paylaşımlar ile bütün dikkatleri üzerine çekti, sık sık gündemde olan Gürdal bu sefer ise eşi ile ayrılık kararı aldığı için gündem oldu.

Eşi Kemal Ayvaz ile ayrılık kararı aldıklarını duyuran Hanife Gürdal, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda boşanma dilekçelerine imzaladıklarını dile getirdi, taşınma anlarını sosyal medya üzerinden paylaşan Gürdal evleri de ayırdıklarını duyurdu.

Yapmış olduğu paylaşıma Hanife Gürdal şu sözlere yer verdi, bu süreçte kimseyle konuşmak istemiyorum onun dışında anlaşmalı boşanıyoruz imzaladık dilekçeyi O da adliyeye verdikten sonra 15 gün içerisinde boşuna biliyormuşuz benim için her şey gayet normal paylaştığım bir şeylerden anlam çıkarmayın.

Sözlerine ise ağır itham ve hakaretler ile devam eden fenomen gelin Hanife Gürdal, Hikayemi çok yakından takip eden düşmanlarım var; arkadaşlar paket servisimiz bitmiş, yoksa mutlaka size k*çınıza kına yakmamız için bir kına göndermek isterdim ama şimdilik yakmayın, şeklinde açıklama yaptı.

Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile tam 2 kez nikah masasına oturmuştu. Fenomen gelin bir süre önce eşi ile olan bütün fotoğrafları silip dekolteli pozlar paylaşmıştı.