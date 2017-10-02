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Boşanan Murat Başoğlu ve Hande Bermek çifti el ele görüntülendi !

Geçtiğimiz günlerde öz yeğeni ile skandal görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu ile eşi Hande Bermek gelen tepkiler üzerinde boşanmışlardı.

02 Ekim 2017 Pazartesi 10:10
Boşanan Murat Başoğlu ve Hande Bermek çifti el ele görüntülendi !

El Ele Görüntülendiler

Murat Bağoğlu'nun teknede öz yeğeni ile samimi şekilde görüntülenmesine 14 yıllık eşi Hande Bermek ilginç ifadeler kullanarak “Bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum” açıklamasında bulunmuştu.

Yakın çevresinden gelen tepkiler üzerine Murat Başoğlu ve Hande Bermek çifti 11 Eylül'de evliliklerine son vermişti.

Herkes ikilinin tamamen bağlarını kopardığını düşünürken beklenmedik bir olay yaşandı. Murat Başoğlu ile  Hande Bermek çifti Bodrum Gündoğan’daki yazlıklarının önünde el ele görüntülendi.

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