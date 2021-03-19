Bora Cengiz Kimdir? Yaşı, Boyu, Ailesi ve Hayatı

Bora Cengiz, Türk dizi, sinema oyuncusu, müzisyen, yönetmen ve radyocudur. Cengiz, 9 Aralık 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Yay burcu olduğu öğrenilen başarılı oyuncunun boyu 182 cm kilosu ise 71’dir. Siyah gözlere sahip olan oyuncunun annesinin ismi Özlem İşbilir, babasının ismi ise Tayfun Cengiz’dir. Bir de evcil hayvanı olan Bora Cengiz, köpeği Dino ile beraber yaşamaktadır.

Ortaokul yıllarında edebiyat öğretmeninin kendisini tiyatro kulübüne eklemesi ile bu mesleğe karşı ilgi duymaya başlayan Bora Cengiz, lisede de tiyatro okuyup ve başka bir iş yapamayacağına karar vermiştir.

İstanbul'da doğup büyüyen ve babası pilot olan oyuncu, lisans eğitimini ise Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde gerçekleştirmiştir. Cengiz'in televizyon hayatına ilk adım atması 2008 yılında ekranlara gelen “Peri Masalı” isimli dizide hayat verdiği Tolga karakteri ile başlamıştır. Bunun yanında oyuncunun parladığı proje ise “Çilek Kokusu” isimli dizi olmuştu. Çilek Kokusu’nda “Gani” karakterini canlandıran sevilen isim izleyici kitlesinin dikkatine bu proje ile çekmiştir.

Tam bir doğa aşığı olduğunu açıklayan Cengiz, şan şöhret gibi şeylerde gözü olmadığını ve insanlardan çok köpekleri sevdiğini belirtiyor. Oyunculuk yapan tüm meslektaşları gibi set dışında sıradan bir vatandaş olan Cengiz, müzik yapmaktan da hoşlandığını açıkladı.

Canlandırdığı her yeni karakter ile yeni bir şeyler öğrenmekten oldukça keyif alan Cengiz, oyuncunun aynı yönetmen ile çalışmasının bir nevi güvenli bölgeden çıkmamak olduğunu düşünmekte. Daha önceden tanınan bir yönetmen ile bir işe başlamak rahat ve stressiz olacağı için konfor alanının bu şekilde korunabileceğini düşünüyor. Ancak oyuncu bunun tersi olarak ise yeni bir yönetmenle çalışma fikrine de yeni bir ilişkiye başlamak olarak bakıyor.

Cengiz'in ilk sinema filmi ise “Kıskanmak” isimli bir Zeki Demirkubuz filmi. İdol olarak gördüğü kimse olmadığını açıklayan oyuncu, çocukluğundan beri bir Jim Carrey hayranı olduğunu söylüyor. Bir oyuncunun ulaşabileceği maksimum rahatlık seviyesine ulaştığını düşündüğü Carrey için oyunculuk mesleğini canlandırma sebebi ile dünyaya geldiğine inanmakta.