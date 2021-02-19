Boncuk Yılmaz Kimdir? Yaşı, Boyu, Ailesi ve Hayatı

Boncuk Yılmaz, İstanbul doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 13 Mayıs 1981 tarihinde dünyaya gözlerini açan oyuncu Boncuk Yılmaz’ın boyu 165 cm, kilosu ise 50’dir. Hem göz hem de saç rengi koyu kahverengi olan oyuncunun eşinin ismi ise Fethi Kantarcı’dır. Çiftin evliliğinden ise Kılıç Ali Kantarcı isminde bir oğulları olmuştur. Aynı zamanda Boncuk Yılmaz isimli oyuncunun Tuncay ve Yasemin isminde kardeşleri de bulunmaktadır. Peki oyuncunun eğitim hayatı ve çocukluğu ile ilgili önemli olaylar nelerdir? İşte başarılı oyuncu Boncuk Yılmaz hakkında detaylı bilgiler…

Asıl adı Boncuk Makbule Yılmaz olan oyuncunun 2013 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Fethi Kantarcı ile evlenip çiftin Kılıç Ali adında bir oğlu olduğu öğrenilen bilgiler arasında yer almıştır. 2 kardeş ardından 3. çocuk olarak ailesinde şok etkisi yaratarak dünyaya geldiğini açıklayan Boncuk Yılmaz, anne ve babasının neredeyse torun sahibi olacak yaşta iken doğması ile onların gözünde bir oyuncak gibi bebek olduğunu açıklamıştır. Oyuncu Yılmaz, doğduğu zaman büyük gözlere sahipmiş ve ailesi boncuk gözlü olarak seslenirmiş ona. Bu sebeple İstanbul doğumlu oyuncunun isminin Boncuk olmasına karar verilmiş. İlkokul döneminde okuldaki çocukların acımasız olduğunu ifade eden oyuncu, ismi ile dalga geçilmediğini ifade etmiştir. Küçük yaşlardan beri ismini sevdiğini söyleyen Boncuk Yılmaz, başka bir isimle kendine hayal edemediğini açıklamıştır. Hem çocukluk ve hem de gençlik yıllarının güzel geçtiğini belirten başarılı oyuncu Boncuk Yılmaz, gençlik ve üniversite yıllarını mutluluk ile andığını belirtirken o yaşlarda kafasının karışık olmasının da normal olduğunu söylüyor. Genç yaşlarda insanların hayallerinin hızlı yön değiştirebildiğini ifade eden Boncuk Yılmaz, küçük yaşlarda kendisinin de pek çok düşüncesi olduğunu ancak kararsızlık yaşadığını itiraf ederken İletişim Fakültesi’nde eğitim görme sebebinin ise kamera arkasında olup bitenleri merak duyması olduğunu söylemiştir. Oyuncunun lisans eğitimi ise Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde gerçekleşmiştir.