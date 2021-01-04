Bomba! Yasak Elma Dizisine Survivor Evrim Giriyor!

Yasak Elma dizisininde sürpriz isim! Yasak Elma dizisine Survivor'dan transfer! Yasak Elma dizisine öyle bir isim giriyor ki sosyal medya yıkıldı. Birse Altuntaş, Yasak Elma dizisne süpriz bir ismin gireceğini açıkladı. O ismin Survivor Evrim olduğu öğrenildi.

Yasak Elma dizisine Survivor yarışmacısı Evrim Keklik giriyor. Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından "#YasakElma'ya yeni bir kadın oyuncu girecek, bakalım dengeler nasıl değişecek." diyerek süpriz haberi verdi.

Fox TV'nin Pazartesi akşamları ekranlara gelen dizisi Yasak Elma'ya beklenmedik bir isim transfer oldu. Diziye ünlü oyuncuların gireceği beklenirken, diziye Survivor yarışması ile adını duyuran Evrim Keklik'in gireceği iddia edildi. Başrollerinde Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Şevval Sam'ın yer aldığı Yasak Elma dizisine sürpriz isim giriyor.

Yasak Elma dizisinden bu sezon ortasında dizinin başrol oyuncularından Talat Bulut, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan çıkarılmış yerlerinde Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Gülenay Kalkan dahil edilmişti.

Diziye bir süpriz ismin daha gireceği bekleniyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş Twitter sayfasından bu haberi "#YasakElma'ya yeni bir kadın oyuncu girecek, bakalım dengeler nasıl değişecek." diyerek duyurdu. Sosyal medyada o ismin Evrim Keklik olduğu iddia edildi.

YASAK ELMA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yasak Elma dizisinin son bölümünde Hasan Ali rüzgarı esti. Hasan Ali Bey, şirketin hisslerini Ender ve Şahika'yı oyuna getirerek ellerinde aldı. Dizide Şahika'nın oyunu elinde patladı. Şahika, Zehra'yı mamipüle ederek babasını Yıldız ve Ender'in öldürdüğünü söyledi ve Zehra'ya Ender'e oyun yapması gerektiğine inandırdı. Halit yaşıyor oyunu yapan Şahika başarılı oldu ve Ender ve Yıldız'ı hapse attırdı. Ancak olayalr Şahika'ya da sıçradı. Şahika'da hapse girdi. Hasan Ali Bey, Ender ve Şahika'ya kendilerini kurtarabileceklerini ancak şirketin adını lekelenmemesi için hissleri bir kaç günlüğüne üzerine alması gerektiğini teklif etti. Köşeye sıkışan Şahika ve Ender teklifi kabul etti. Hapisten çıkan Ener ve Şahika her şeyden habersiz şirkete girdiklerinde içeriye alınmadılar.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 23:58