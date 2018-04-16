Bolu'da Çağla Şıkel ilgisi

Murat KÜÇÜK/BOLU, ()- ÜNLÜ manken Çağla Şıkel Bolu'da, bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluştu. TEM yolunun Bolu Dağı Elmalık mevkiinde bulunan bir alışveriş merkezinde kurulan sahnede hayranlarıyla bir araya gelen ünlü...

Bolu'da Çağla Şıkel ilgisi

Murat KÜÇÜK/BOLU, ()- ÜNLÜ manken Çağla Şıkel Bolu'da, bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluştu.
TEM yolunun Bolu Dağı Elmalık mevkiinde bulunan bir alışveriş merkezinde kurulan sahnede hayranlarıyla bir araya gelen ünlü manken Çağla Şıkel; yaşam, moda, sağlık, stil, güzellik, bakım ve kendi yaşantısına ilişkin konularda sohbet etti. Çağla Şıkel'i hayranları ilgiyle izledi. Şıkel, sohbetin ardından hayranlarına imza verip fotoğraf çektirdi.

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