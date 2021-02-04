Bollywood oyuncusundan Rihanna'ya: Desteklediğiniz kişiler terörist!

Hindistan'da yeni tarım reformuna karşı protestolar uzun süredir devam ediyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, söz konusu reforma karşı çıkan çiftçileri sosyal medya hesabı üzerinden destekliyor. Hindistan'da çok sayıda çiftçinin kamp kurduğu üç farklı bölgede mobil internet erişiminin durdurulmasına ilişkin haberi Twitter hesabından paylaşan 32 yaşındaki şarkıcı, niye hiç kimsenin bu durum hakkında konuşmadığını sordu. Söz konusu paylaşıma birçok sosyal medya kullanıcısından destek yağdı.

Hindistan hükümetinden sert tepki geldi

Rihanna'ya ilk tepki Hindistan hükümetinden geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tarım reformunun önce parlamentoda ele alındığı, daha sonra söz konusu reforma onay verildiği ifade edildi. Söz konusu açıklamada, Rihanna'nın yaptığı paylaşımların kışkırtıcı niteliğe sahip olduğu ifade edilerek, ünlüler tarafından destek verilen etiketlerin güvenilir ve doğru olmadığına dikkat çekildi.

Bollywood oyuncusu Ranaut: Ülkemizi bölmeye çalışıyorlar!

Hindistan Halk Partisi'ne verdiği destekle bilinen Bollywood oyuncusu Ranaut, söz konusu protestocular hakkında kimsenin konuşmadığını çünkü onların çiftçi bile olmadıklarını ifade etti. Ranaut, "terörist" olarak nitelendirdiği protestocuların Hindistan'ı bölmeyi hedeflediklerini aktardı.

Ne olmuştu?

Hindistan'da yeni tarım reformuna karşı protestolarına devam eden çiftçiler, başkent Yeni Delhi civarında kamp kurmuştu. Protestocular ile güvenlik güçleri arasında 26 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen traktör mitingi sırasında arbede çıkmıştı. Söz konusu arbede sonucu bir protestocu yaşamını yitirmiş, 300'den fazla güvenlik personelinin de yaralandığı ifade edilmişti. Çiftçilerin liderleri, şiddet yanlısı olan bazı insanların kendi aralarına sızdıklarını belirterek, kendilerinin sadece barışçıl bir protesto düzenlemeyi istediklerini dile getirmişlerdi. Olayların ardından gözaltına alınan kişilere, "kargaşaya neden olmak", "güvenlik güçlerine saldırıda bulunmak" ve "kamu malına hasar vermek" suçlamaları yöneltilmişti.

Kamp alanlarında mobil internet erişiminin durdurulmasına ilişkin sürenin uzatılması nedeniyle protestocular ile güvenlik güçleri arasındaki gerginlik iyice artmıştı.

Mahsul fiyatlarının kötü etkileneceğini düşünüyorlar

Hindistan'da çiftçiler, tarım reformundan tümüyle vazgeçilmesini talep ediyorlar. Söz konusu reform nedeniyle mahsul fiyatlarının kötü etkileneceğini ve gelirlerinin azalacağını ifade eden çiftçiler, hükümet tarafından artık asgari garantili fiyattan tahıl alınmayacağını kaydediyorlar. Çiftçiler, bu yüzden şirketlerin fiyatları düşüreceğini ve kendilerinin de sömürüleceğini belirtiyorlar. Bu nedenle 2021 senesinin Kasım ayından beri protesto düzenleyen çiftçiler, tarım reformunun sadece serbest piyasaya fayda getireceğini, kendilerinin ise zarara uğrayacağını ifade ediyorlar. Çiftçiler, tarım reformuyla beraber pazarlık güçlerini kaybedeceklerine dikkat çekiyorlar. Hindistan hükümetinin çiftçilerin görüşlerini almadan reform yapması tepki çekiyor.

Söz konusu ülkenin 2,9 trilyon dolarlık GSYH'sinin yüzde 15'i tarım sektöründen geliyor. Nüfusu 1,3 milyardan fazla olan Hindistan'da toplumun büyük çoğunluğu tarım sayesinde gelir elde ediyor.