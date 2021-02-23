BluTV Hiç Dizisi İlk Bölümü ile Beğeni Topladı! İkinci Bölüm Gelişmeleri ise Merak Ediliyor

BluTV, merakla beklenen “Hiç” isimli projesinin ilk bölümünü ekranlara taşıdı. Oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizisi gençlerin zor geçen hayatlarını ve sosyal medyanın etkilerini konu ediniyor. 2. bölüm fragmanı paylaşılan dizinin yeni bölümü ise oldukça beğeni toplayacak gibi duruyor. İşte yeni başlayan dizi hakkında en güncel bilgiler...

19 Şubat Cuma günü BluTV platformunda başlayan “Hiç” isimli dizi, ilk bölümünü seyircileri ile buluşturdu. Dizi başlamadan önce haberler gündeme gelmiş ve oyuncu kadrosunun Tik Tok ile ünlü olan bazı isimlerden oluştuğu açıklanmıştı. Bu sebeple oyuncu kadrosu ile dikkat çeken “Hiç” dizisi yaş grubu olarak genellikle gençlere hitap eden bir ilk izlenim paylaştı. Fragmanları ile merak edilen dizi Hiç, 19 Şubat Cuma tarihinde ekranlara gelen ilk bölümü ile farklı türde yorumlara maruz kaldı.

İzleyicilerin bir kısmı diziyi beğendi ve olumlu yorumlar yaptı. Diğer bir kısım izleyiciler ise sosyal medyada Hiç hakkında eleştiri dolu yorumlarda bulundu. BluTV'de yayınlanan dizinin ikinci bölümünün ise Cuma günü izleyici kitlesi ile buluşacağı öğrenildi. 2. bölüm öncesinde ön tanıtımı paylaşılan dizinin yeni sahneleri merak konusu oldu. Oyuncu kadrosunda Semih Varol, Uzun Makarna, Doğanay ve Sera gibi TikTok fenomeni olan isimlerin bir araya gelmesiyle farklı bir kadroya sahip olan Hiç dizisi ikinci bölümü izle hayranları tarafından merak ediliyor.

Senaryo gereği proje içerisinde yedi ölümcül günah olan kibir, öfke, açgözlülük, şehvet, kıskançlık, oburluk ve tembellik her bir karakter tarafından temsil edilmekte. Aynı zamanda farklı sosyo- ekonomik gruplara sahip olarak aynı üniversiteye gelen öğrencilerin hayatı ve mücadeleleri dizi içerisinde ele alınmakta. BluTV'de yayınlanan ilk bölümde kötü bir olayın ardından önüne geçirmeyecek şekilde yaşanabilecek organizasyonlar meydana geldiği konu edinilirken Hiç isimli projede sosyal medyanın üzerimizdeki etkisi de seyircilere yansımakta. Sınıf ayrımları ve yaşam mücadelesi ile zor zamanlar geçiren üniversite öğrencileri gençlerin hayatını anlatan proje, gerçekçi karakterler ile çoğunlukla beğeni topladı. Dizinin ikinci bölümü ise merak konusu oldu.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 20:08