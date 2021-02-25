Bir zamanların ünlü modeli şimdi çöpten yiyecek topluyor!

Bir zamanların ünlü modeli olan Loni Willison'ın son hali görenleri hem üzüyor hem de şaşırtıyor. Eskiden en çok aranan modellerinden biriyken şimdi çöpten yemek arayan ve sokaklarda yaşamaya başlayan 37 yaşıdaki Loni Willison'ı görenler tanıyamıyor. Dekolteli kıyafetlerinin içindeki görüntüsüyle hazızalara kazınan eski model, şimdi eski püskü kıyafetlerle sadece hayatta kalmaya çalışıyor. Herhangi bir evi de olmayan eski modelin hayatta almak için oradan oraya gezdiği ve sürekli hareket halinde olduğu görülüyor.

Çöpleri karıştırdığı sırada bir gazeteci tarafından tanınan Loni Willison, kendisini tanıyan gazetecilere selam verdi. Bir gazetecinin yemek verdiği ve ayakkabı hediye ettiği Willison, "Siz ünlü Loni Willison musunuz?" sorusuna "Ünlü müyüm bilmem ama Loni'yim" yanıtını verdi. Kendisine bu hale nasıl düştüğünü soran gazeteciye "Kötü insanlar yüzünden" cevabını veren Loni, yaklaşık 6 yıldır bu şekilde yaşadığını söyledi.

Bu hale düşmesinin sebebinin uçuk Hollywood hayatı ya da uyuşturucular olmadığının altını çizen Willison, insanların yardımlarını geri çevirmediğini ancak kendisine yardım eden hemen hemen hiçkimsenin de olmadığını söyledi.

"Sıkışıp kaldım kaçamıyorum"

Kendisi gibi yetenekli ve tanınmış birinin neden böyle yaşadığı sorusuna "Sıkışıp kaldım kaçamıyorum" cevabını veren Loni Willison, uzun zamandır başını sokacak bir evinin olmadığını kaydetti. Bir zamanlar Sahil Güvenlik adlı dizide de oynayan eski model Loni Willison 2012 yılında Jeremy Jackson ile evlenmişti. Sadece 2 yıl devam eden evlilikte Loni'nin eşinden sürekli şiddet gördüğü belirtilmişti.