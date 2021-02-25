Bir Zamanlar Kıbrıs Oyuncuları ve Konusu! Bir Zamanlar Kıbrıs Ne Zaman Başlayacak?

“Bir Zamanlar Kıbrıs” isimli dönem dizisinin çekimleri şu sıralarda KKTC'de sürüyor. TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak olan projenin oyuncu kadrosunda ise oldukça güçlü isimler var. Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural ve Pelin Karahan gibi birbirinden başarılı oyuncuların kadroda bulunduğu Bir Zamanlar Kıbrıs isimli dizi, bir dönem dizisi olması ile ekranlarda farklı bir hava estirecek. Dizinin başrol oyuncularından olan Serkan Çayoğlu da hayat vereceği Ankaralı rolü için bir imaj geliştirdi.

Ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, yeni projesinde “Ankaralı” karakterine hayat verecek. 1960’lı yılları canlandıracak dizi için oyuncunun imajını değiştirmesi ise hayranlarından beğeni topladı. Dizinin başrol oyuncularından Çayoğlu ve tüm kadronun titizlikle çekimleri sürdürdüğü biliniyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekimlerinin Ocak ayının ilk günlerinde başlamış idi. Dizinin ne zaman yayın hayatına başlayacağı ise bilinmiyor ancak yakın bir zamanda olması tahmin edilmekte.

Yeni dizinin toplamda 20 bölüm sürmesi planlanırken bir bölüm süresi ise 60 dakika olarak açıklandı. Oyuncuların Instagram hesaplarından paylaştıkları fotoğraflar ile sete dair detayları öğrenen hayranlar ise bu durumdan oldukça memnun. Yeni dizi, 1960 ve 1970’li yıllarda Kıbrıs’ı anlatacak. Heyecan ile yayın hayatına başlanması beklenen dizi Türk halkının yaşadığı acı dolu dönemi anlatacak.

Çekimleri süren dizinin Konusu ise 1960 başlarından itibaren 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen zamanı anlatacak. O dönem yaşanan olayları ekranlara getirecek olan dizi, kahramanlık temasını işleyecek. Serkan Çayoğlu, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlar ile yeni dizisi olan Bir Zamanlar Kıbrıs'tan bazı fotoğrafları paylaşıyor ve bu durum hayranlarının merakını arttırıyor. Oyuncunun heyecanlanan takipçileri ise Serkan Çayoğlu'nun canlandıracağı “Ankaralı” karakterini oldukça merak etti. Son olarak o döneme ait olan arabaların önünde verdiği poz ile paylaşım yapan Çayoğlu, fotoğrafta bulunan ayrıntı ile de eğlenceli dakikalar yaşanmasına sebep oldu. Paylaştığı fotoğrafta Ahmet Kural'ın kafasının yer alması oyuncunun takipçilerine gülümsetti.