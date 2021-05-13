Bir Zamanlar Kıbrıs Final Mi Yaptı? Bir Zamanlar Kıbrıs Neden Yok?

TRT1 ekranlarında iddialı bir şekilde yayın hayatına başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs isimli televizyon dizisi projesi yeni bölümünü bu hafta ekranlara getirmeyecek. Bu durum seyirci kitlesi arasında tartışmalara sebep olurken Bir Zamanlar Kıbrıs isimli dizinin neden yeni bölümünü ekranlara getirmeyeceği merak konusu oldu ve dizinin hayranları bu konu ile ilgili olarak araştırmalar yapmaya başladı. Dizinin yeni bölümü ekranlara getirmemesi sebebi olarak Ramazan Bayramı günü görüldü. 20 Mayıs Perşembe gününde ise projenin yeni bölümünün TRT 1 ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşacağı bilgisine ulaşıldı. Oyuncuların büyük emeği ile ekranlara gelen Bir Zamanlar Kıbrıs isimli dizi projesinin yeni bölümünde Rauf Denktaş ve Doktor Fazıl Küçük'ün ne kadar güçlü birer lider oldukları anlatılacak.

Son olarak çekim yerlerini değiştirmesi ile gündeme gelen Bir Zamanlar Kıbrıs isimli televizyon dizisi projesi ekranlara gelecek olan yeni bölümünde de heyecanlı anları seyirci kitlesi ile buluşturacak. Denktaş’ın mücahitler ile birlikte bir planı olması ve bu durumda yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. Kıbrıs Türk mücahitleri bir zafer kazanacak ve yiyecek zorluğu çektiği öğrenilen halka ele geçirilmiş olan yiyecekler Denktaş ve mücahitler tarafından ulaştırılacak. Dizinin sonraki yeni bölümlerinde ise alınan bu zafer ardından yeni gelişmeler ekranlara gelecek. Denktaş ise Londra Konferansı'na katılmak ve Kıbrıs Türkü'nün temsil etmek adına Ankara'ya doğru yola çıkacak.

İleri gelen yöneticiler ile görüşmeler yapacak olan Denktaş, Londra Konferansı'nda izlenecek olan stratejiyi oluşturulacak ve Yüzbaşı Cengiz Topel ile tanışıp askeri meseleler üzerinde fikir alışverişi yapacak. Bunun yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Kıbrıs türkünün vaziyeti anlatılacak. Daha sonra ise Londra'ya hareket etmek üzereyken adaya alınma yasağı öğrenilecek ancak Rauf Denktaş bu kararı tanımayacak.