Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ve Fekeli Diziden Ayrılıyor!

Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'dan yeni ayrılık haberi geldi. Bu sezon kadrosundan iki başrol oyuncusunun ayrılması ile gündem olan dizide ilk olarak Vahide Perçin ayrılmıştı. Vahide Perçin'in ayrılmasından kısa bir dönem sonra tekrar bir ayrılık yaşanmış ve Yılmaz karakteri senaryo gereği ölerek diziden ayrılmıştı. Yılmaz karakterine can veren Uğur Güneş diziye veda eden diğer isim olmuştu. Vahide Perçin ve Uğur Güneş'i ayrılığından sonra şimdi de Esra Dermancıoğlu dizinin kadrosundan ayrılıyor.

Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine can veren Esra Dermancıoğlu'da diziye veda edecek. Bir Zamanlar Çukurova'nın en kötü ve sevilmeyen karakteri Behice'nin dönemi bitecek. Behice' nin bütün kirli işleri ortaya çıkacak ve Behice ölerek diziden ayrılacak. Bir Zamanlar Çukurova'da Behice devri böylelikle kapanacak. Behice karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu diziye veda edecek. Oyuncunun rahatsızlığı nedeni ile diziden çıkmak istediği de gelen bilgiler arasında.

Esra Dermancıoğlu'nun ayrılığından sonra Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık ve Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek'in diziden çıkacağı iddia edildi. Zaten Kerem Alışık'ın yeni bir projeye imza attı. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Seneye Bu Zamanlar adlı yarışma ile ekranlara gelecek. Bu nedenle diziden ilk Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık ayrılacak.Sezonun sonunda final yapması beklenen dizide Kerem Alıışık'tan sonra Hilal Altınbilek'te ayrılacak. Fakat Züleyha'yı oynayan oyuncunun diziden hemen ayrılması beklenmiyor. Finale yakın ayrılması bekleniyor. Dizinin Mayıs ayının son haftası final yapması planlanıyor.

TIMS&B Productions imzalı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapımcılığını Burak Sağyaşar ve Timur Savcı üstlenmektedir. Yönetmen koltuğunda ise Murat Saraçoğlu oturmaktadır. Bir Zamanlar Çukurova her perşembe saat 20:00'de ATV' de yayınlanmaktadır.





