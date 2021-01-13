Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi? Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova'ya veda mı ediyor?

Tims&B Productions imzalı, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği ve senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Bir Zamanlar Çukurova'da bu sezon ayrılıklarla devam ediyor. ATV ekranının vazgeçilmez dizisinde başroller birer birer diziye veda ediyor. Önce Hünkar Yaman'ı canlandıran Vahide Perçin diziden ayrılırken geçen hafta yayınlanan bölüm ile Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti. Hünkar Yaman Behice tarafından öldürülmüş ve Behice'yi canlandıran Esra Dermancıoğlu'da ilerleyen bölümlerde dizinin kadrosundan ayrılan isimlerden olacak. Ayrılıklar böyle kalmayarak dizinin diğer başrolü Züleyha karakterine can veren Hilal Altınbilek'de dizinin kadrosundan ayrılıyor.

Züleyha Ölecek mi?

Yılmaz ile beraber kaza yapan Züleyha, Yılmaz'ın uçurumdan yuvarlanıp ölmesi ile yıkılır. Yılmaz ile tam kavuşmuşken bu sefer ölüm onları ayırmıştır. Böylece Yılmaz ve Züleyha'nın hikayesi yarım kalmıştır. Tüm zorlukları beraber aşan çift tam mutlu olacakken Yılmaz'ın çocuğunun hastanede olduğunu öğrenemesi üzerine hız yaparak hastaneye yetişmeye çalışırken yaptığı kazada ölür. Tüm Çukurova, Yılmaz'a dua edip iyileşmesini beklerken Yılmaz'dan gelen acı haberler sarsılır. Züleyha ise ilerleyen bölümlerde de görüleceği gibi bu acıya dayanamaz. Acıya dayanamayan Züleyha canına kıyarak diziye veda eder.

Hande Soral 'ın canlandırdığı Ümit karakterinin diziye gelişiyle senaryo bambaşka bir hal alacaktır. Umit Çukurova'ya geldiğinde arabası arızalanacak ve yardımına Demir koşacaktır. İkilinin ilk tanışması böyle başlayacaktır. Ümit ve Demir yeni aşka yelken açacıktır. Züleyha'nın ise artık dayanacak gücü kalmadığından çocuklarını Ümit'e teslim edip intihar edecektir.

Hilal Altınbilek diziye veda ediyor!

Hilal Altıbilek yapımla konuşarak diziden çıkmak istediğini bildirmiş ve yapımla anlaşan güzel oyuncu dizinin ilerleyen bölümlerinde diziye veda edecek. Böylelikle Züleyha karakteri de son bulmuş olacak. Züleyha'yı canlandıran Hilal Altınbilek kadrodan ayrılan isimlerden oluyor.

Bir Zamanlar Çukurova her perşembe saat 20:00'de ATV'de yayınlanıyor. Fakat bu hafta dizinin yeni bölümü Türkiye Kupası maçları yüzünden ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 21 Ocak Perşembe günü ekranlara gelecek!



Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 12:17