Bir Zamanlar Çukurova Sırlar Ortaya Çıkıyor

ATV ekranlarında seyirci ile akşam saatlerinde buluşan dizi perşembe akşamlarının adeta bir vazgeçilmezi haline geldi. Bir Zamanlar Çukurova isimli proje bu hafta da yeni yeni bölümü ile bomba gibi gelişmeleri ekranlara taşıyacak. 84 bölümünü geride bırakan dizi, 85. yeni bölümünden ilk fragmanları seyirci kitlesi ile paylaştı. Dizinin yeni bölümünün ön tanıtımını heyecanla izleyen seyirci kitlesi nefeslerini tuttu ve yeni bölüm için gün saymaya başladı. Diziden Vahide Perçin ve Uğur Güneş gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun projeye veda etme kararı almasına rağmen reytingleri oldukça iyi bir seviyede seyreden proje, Perşembe akşamlarında izlenilmeye devam ediyor. Kerem Alışık, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Furkan Palalı, Esra Dermancıoğlu, Hande Soral ve Melike İpek Yalova gibi birçok başarılı ismin oyuncu kadrosunda bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova, uzun süredir kendisinden beklenen gelişmeyi seyircilerine sunacak. Gizli işlerin ortaya çıkması ile seyirciler şoka uğrayacak. Büyük sırrın ortaya çıkması ile birlikte dizi farklı bir yol üzerinden ilerleyecek. Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümü merak konusu oldu.

Fikret'in Demir’e düşman olma sebebinin sonunda ortaya çıkacak olması dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. 85. bölüm ön tanıtımda yer alan gelişmeler oldukça farklı sahneleri ekranlara taşırken Fikret Fekeli de babasının isminin Adnan Yaman olduğunu açıklayan bir konuşma imza atacak. Bağırarak açıkladığı gerçeği daha fazla saklamayan Fikret, babasının kim olduğunu söyleyecek. Hünkar’ın katili olan Behice'nin yaptıklarının anlaşılmasından sonra nasıl öleceği de tartışmalı bir konu olmuştu. Yayınlanan yeni bölümde Demir'in tabanca ile vurarak öldürdüğüne yönelik bir izlenim verilirken bu gelişmenin gerçek olup olmadığı ise tartışılmaya başlandı. Dizinin yayınlanan 85. bölüm fragmanında Behice'nin Züleyha'ya mezarlık çevresinde silah çekmesi sonrasında araya Fekeli girdiği gözüküyordu. Silahın ateşlendiği ancak kimin ateşlendiği de bilinmezken kimin vurulduğu ise henüz öğrenilmedi.

Aynı zamanda Sevda, Ümit’e Demir ile olan ilişkisinden bahsederken bu ilişkiyi neden bitirdiğini de açıklayacak. Perşembe akşamı 25 Şubat tarihinde dizinin yeni bölümünün ekranlara geleceği öğrenilirken yeni bölüm için gün sayılmaya başlandı.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 22:33