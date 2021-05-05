Bir Zamanlar Çukurova Kerem Alışık iddiası

ATV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan başarılı dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın setinden ilginç bir tartışma ve gerginlik haberlerine ulaşıldı. Son günlerde dizi ile ilgili ortaya atılan iddialar Bir Zamanlar Çukurova'nın hayranlarını şaşırttı. Daha önce, başarılı dizinin setinde yapıma bir süre önce veda eden Uğur Güneş ve Kerem Alışık arasında ünlü oyuncu Hilal Altınbilek sebebi ile bir kavga yaşandığı haberi konuşulmuştu. Eskiden Uğur Güneş ile beraber olan ve daha sonra ayrılan Hilal Altınbilek'in Kerem Alışık ile birlikte olmasının set sırasında gerginliğe sebep olduğu şeklinde dedikodular yapılmıştı.

Sete veda eden Uğur Güneş ve ünlü oyuncu Kerem Alışık ile ilgili konu hakkında ayrıntılar tekrardan gündeme gelmedi ancak Kerem Alışık tekrardan bir habere konu oldu. Bu kez farklı bir isim ile gündeme gelen Kerem Alışık hakkında dizi setinde bir gerginlik yaşandığı haberi öğrenildi. Ortaya atılan iddialar ardından gözler Bir Zamanlar Çukurova setine çevrildi ve Kerem Alışık'ın gerginlik yaşadığı ismin kim olduğumu merak edildi.

Televizyon ekranlarında Perşembe akşamları yayınlanan ve 3. sezonu ile de en çok izlenen diziler arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova setinde Kerem Alışık ve Murat Ünalmış arasında bir kavga yaşandığı söylentileri ortaya atıldı. Bir süre önce bu söylentiler konuşulmaya başlamıştı ve ikilinin tartışmalarının mahkemeye kadar yansıdı ifade edilmişti. Yine Kerem Alışık hakkında geçtiğimiz senenin Ocak ayında yaşanan bir olayda engelli olan bir gence yumruk attığı şeklinde söylenen bir iddia ise gündemde büyük yer kaplamıştı.

Ortaya atılan iddialara göre gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından bazı bilgiler paylaştı ve dikkatleri üzerine çekti. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde “Fekeli” karakterine hayat veren Kerem Alışık konuşma engelli olan bir figürana yumruk atıp ardından ünlü oyuncunun genç figürana hediyeler alıp gönlünü almaya çalıştığı öğrenildi.