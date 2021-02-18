Bir Zamanlar Çukurova Hünkar'ın katili Behice ölecek mi? Esra Dermancıoğlu Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor mu?

Perşembe günlerinin fenomen dizisi Bir zamanlar Çukurova da bu sezon ayrılıklar devam ediyor. İlk olarak dizinin kadrosundan Vahide Perçin ayrılmıştı. Vahide Perçin'in ayrılmasından kısa bir dönem sonra tekrar bir ayrılık yaşanmış ve Yılmaz karakteri senaryo gereği ölerek diziden ayrılmıştı. Yılmaz karakterine can veren Uğur Güneş diziye veda eden diğer isim olmuştu. Vahide Perçin ve Uğur Güneş'i ayrılığından sonra şimdi de Esra Dermancıoğlu dizinin kadrosundan ayrılıyor.

Behice tarafından öldürülen Hünkar Yaman'ın ölümü herkesi çok üzmüştü. Fakat kimse Behice'nin öldürdüğünü bilmiyordu. Züleyha uzun zamandır Hünkar'ın katilinin peşindeydi. Bunun için çalışmalar yapan Züleyha deliller topluyordu. İstanbul'dan davet etiiği bir polis ise bütün gerçekleri ortaya çıkardı. Demir'e Behice'nin Hünkar'ın katili olduğunu açıkladı.

Behice'nin katil olduğu ortaya çıkınca işler karıştı. Demir Behice'nin yakasına yapıştı. Öldürmeye çalışsa da Züleyha bu duruma engel oldu. Behice ise ne yapacağını bilemedi. Önce kaçmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.

Behice intihar ederek diziye veda ediyor!

Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine can veren Esra Dermancıoğlu'da diziye veda edecek. Bir Zamanlar Çukurova'nın en kötü ve sevilmeyen karakteri Behice'nin dönemi bitecek. Behice' nin bütün kirli işleri ortaya çıkacak ve Behice ölerek diziden ayrılacak. Bir Zamanlar Çukurova'da Behice devri böylelikle kapanacak. Behice karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu diziye veda edecek.

Esra Dermancıoğlu kimdir?

7 Aralık 1968 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini İsviçre’de Franklin College'de almıştır. Sanat Tarihi mezunudur. 1.68 metre boyunda, 60 kilo ve Yay burcudur. İlk oyunculuk deneyimini Avrupa Yakası'nda yaşayan Esra Dermancıoğlu asıl ününü Fatmagül'ün Şucu Ne? adlı dizide Mukaddes rolüyle yakalamıştır. Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Serçe Sarayı, Kırgın Çiçekler, Sen Harikasın, Sil Baştan, Doksanlar ,Galip Derviş, Ulan İstanbul, Şahin Tepesi gibi dizilerde rol almıştır. Rol aldığı filmlerden bazıları ise; Ayla, Merdiven Baba, Hayalet Dayı, Kadın İşi Banka Soygunu'dur. 52 yaşındaki oyuncunun ilk eşinden Refia adında bır kızı bulunmaktadır.



Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 19:14