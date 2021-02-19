Bir Zamanlar Çukurova Flaş Gelişme! Ayrılık Vakti Kapıya Dayandı

TIMS&B Productions yapımı ile ekranlara gelen “Bir Zamanlar Çukurova dizisinin” yapımcılığı ise Burak Sağyaşar ve Timur Savcı tarafından gerçekleştirilmektedir. 3. sezonu ile izleyici kitlesi ile her hafta buluşan dizi, 84 bölümünü geride bıraktı. 85. yeni bölümü ile ekranlara gelmek için hazırlıklarını sürdüren Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölümü ile oldukça merak ediliyor. Züleyha’nın aşk hikayesini konu edinen başarılı dizi, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne ve umudun da inadına yaşandığı Çukurova’da İstanbul’dan bir aşk ile savrulup hayatını düzene sokmaya çalışan Züheyla’nın hikayesi Perşembe geceleri seyirci ile buluşup izleyicileri ekranlara kilitliyor. Çukurova öğrensin etiketi ile “Bir Zamanlar Çukurova” dizisi sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Hünkar’ın katili Behice’nin köşeye sıkışması, Emir’in Gaffur’un Hatip’in katili olduğunu öğrenmesi ve Züleyha’nın ise adım adım ilerleyerek cinayeti çözdüğü bu heyecanlı bölüm sosyal medyada da konuşularak adından söz ettirdi. En çok Esra Dermancıoğlu tarafından hayat verilen Behice karakterine ise ne olacağı merak edilirken Behice’nin katil olduğundan Züleyha’nın emin olması ve herkesin ortasında bunu itiraf etmesi oldukça dikkat çekici bir gelişme idi.

Ancak dizinin ekranlara gelen bölümünde Behice’nin yine kurtulması seyircileri kızdırırken hayranları 25 Şubat akşamında yayınlanacak olan yeni bölümde Behice ile ilgili olan tüm gerçeklerin ortaya çıkmasını ve karakterin yaptıklarının hesabını verdikten sonra sevilen diziye veda etmesini istiyor. Demir ise Züleyha’nın ailesine ve Hünkar’ın mirasına sahip çıkması konusu yüzünden oldukça etki altında kalmıştı. Ancak Ümit’in etkisine girmesi de uzun sürmedi. Ümit için bir müzik seti alıp adamlarla birlikte kurmak üzere Havuzlu Konağ’a gelen Demir’in kurulan müzik setinin ardından Ümit ile dans etmeye başlaması ilgi çeken bir gelişme olarak görüldü. Bu sırada ikisinin de Almanya’da eğitim hayatını gerçekleştirdiği fark edilirken sohbetleri ise Antalya’ya gitmek için tatil planı yaptıklarında ise sona erdi. Tam o sırada Sevda’nın konağa gelmesi ise şok edici gelişme olarak yorumlandı.