Bir Zamanlar Çukurova Final Mi Yapıyor?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarında yayınlanıyor ve geniş izleyici kitlesine hitap etmeye devam ediyor. ATV’nin başarılı dizisi 2 haneli reytingler almakta ve güçlü bir hikayeyi gözler önüne sermekte. Güçlü hikayesi kadar oyuncuların performansları ile de takdir toplayan proje, prodüksiyon açısından da oldukça iyi. Kısaca dizide gerhangi bir problem bulunmamakta. Ancak bir zamanlar Çukurova'nın kısa süre içerisinde final yapma kararı alabileceği konuşulmaya başlandı.

Üç sezondur seyirci kitlesi karşısına çıkan ve kemik izleyici kitlesi ile yayın hayatına devam eden Bir Zamanlar Çukurova, Atv kanalının iddialı bir dizisi. Reyting oranları da gayet yüksek olan projenin final kararı alması da tabi ki kolay bir karar değil ancak farklı bir durumun da göz önünde bulundurulması gerekiyor. O da hem ekibin hem de dizinin oyuncularının artık yoruluyor olması. Buna benzer bir durumu Çukur dizisinde de görmüştük. Çukur'un oyuncuları yorulmaya başlamış ve bazı oyuncular diziden ayrılmak istemişti.

Uzun süredir ekranlarda olan Bir Zamanlar Çukurova’da da aynı durum yaşanıyor. Vahide Perçin Adana'da yoğun bir şekilde çalışmakta ve sağlık problemleri nedeni ile diziden ayrılmak istemişti. Buna benzer olarak başarılı isim Uğur Güneş de diziye veda etme kararı almıştı. Milliyet Cadde yazarlarından olan Sina Koloğlu ise köşe yazısında Bir Zamanlar Çukurova dizisi hakkında fikirlerini belirtti. Çukurova'nın yorulduğunu ve sona doğru gittiğini söyleyen Koloğlu, başarılı projenin emek verilmiş bir yapım olarak hatırlanacağını ifade etti.

ATV’den veya yapımcıdan henüz bir final kararı gelmediği öğrenildi. Dizinin yüksek reytingler alınmaya devam etmesi, projenin sürekliliği için yeterli bir sebep ancak oyuncular uzun süredir ekranlarda olmaktan yoruldu. Projede görülen bu durumun nasıl çözüleceği ise merak ediliyor. Başarılı yapım Bir Zamanlar Çukurova final yapar mı yapmaz mı henüz bilinmemektedir.