Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Dahil Olan Oyuncular Şaşırttı

Bir zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesi ATV ekranlarında Perşembe akşamlarında yayın hayatına devam ediyor. Bir dönem dizisi olarak ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova, yeni sezonda beklenmeyen ayrılıkları sahneleyecek. Ancak sevilen dizi hakkında yeni gelişmeler olması seyirci kitlesini heyecanlandırdı.

ATV ekranlarına damgasını vuran başarılı dizi Bir Zamanlar Çukurova’da kemik oyuncu kadrosunda yer alan isimler Uğur Güneş ve Vahide Perçin diziden ayrılmış ve projeye yeni oyuncular katılmıştı. 3. sezon sonra yaklaştığı öğrenilen dizide yeni gelişmeler olması ise dikkat çekti.

Yapımcılığının Timur Savcı ve Burak Sağyaşar tarafından gerçekleştirilen ve Tims&B Productions yapımı olarak ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova, bu hafta 92. yeni bölümünü dizi hayranları ile buluşturacak. Bu hafta yayınlanacak olan bölümde ise bir güzel haber olduğu da öğrenildi.

Önceki günlerde Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonda da devam etme kararı aldığı duyurulmuştu. Bu haber dizinin izleyici kitlesini oldukça sevindirirken bir sonraki sezonda da projenin sürecek olması reytinglerin de yüksek olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali yapacağı bölüm hakkında da bazı ipuçlarını seyirci kitlesi ile paylaşıldı.

100. bölümde yani 8 bölüm sonra ekranlara gelecek olan bölümde sezon finali yapacağını duyuran dizi, iddialı bir gün ile yayın hayatına ara verecek. Bu hafta ekranlara gelecek olan bölümde ise Adnan'ın doğum günü sahnesi yaşanacak ve renkli bir bölüm dizi hayranları tarafından seyredilecek.

Bununla birlikte Hande Soral, Furkan Palalı ve Nazan Kesal'ın yanı sıra bazı karakterlerin de diziye katılacağı öğrenildi. Sürpriz olacak olan bu transferler izleyici kitlesinin heyecanını arttırdı ve yeni bölüm hakkında merak uyandırdı. Vahide Perçin ve Uğur Güneş'in Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etmesi sonrasında dizi ile ilgili yeni gelişmeler merak konusu olurken yeni bölümde de neler yaşanacağı tartışıldı.