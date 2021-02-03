Bir Zamanlar Çukurova dizisinden kötü haber! Bir Zamanlar Çukurova 11 Şubat yeni bölüm neden yok?

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'dan kötü haber!

11 Şubat Perşembe akşamı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Diziseverler yeni bölümünün neden yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova neden yayınlanmayacak?

Türkiye Ziraat Kupası maçları önümüzdeki hafta oynanmaya başlanacak. Bu nedenle önümüzdeki hafta bazı diziler ekranlara gelmeyecek. Bunlardan bir tanesi de Bir Zamanlar Çukuroava dizisidir. Maç olması nedeni ile dizinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Bir Zamanlar Çukurova dizisi yerine İttifak Holding Konyaspor & Beşiktaş Aş

maçı ekranlara gelecek. 11 Şubat 2021 Perşembe saat 20:45'te Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan maç ATV ekranların yayınlanacak. Bu nedenle Bir Zamanlar Çukurova 'nın yeni bölümü sonraki hafta yani 18 Şubat Perşembe günü aynı saatinde yayınlanmaya devam edecek.

Çeyrek final müsabakaları önümüzdeki hafta oynanması nedeni ile ATV ekranlarında 3 dizi nin yeni bölümleri ekranlara gelmeyecek. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman ve Bir Zamanlar Çukurova dizilerinin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Diziler bir sonraki hafta kendi gün ve saatinde yayınlanmaya devam edecek.

ATV ekranlarında önümüzdeki hafta yayınlanmayacak diziler ise şöyle:

9 Şubat Salı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182.bölümü, 10 Şubat Çarşamba Kuruluş Osman 45. bölümü ve 11 Şubat Bir Zamanlar Çukuorva 183.bölümü ekranlara gelmeyecek. Dizilerin yeni bölümü bir sonraki hafta ekranlara gelecek.

Çeyrek Final Müsabakaları gün ve saatleri !

9 Şubat 2021 Salı günü saat 20:45/ Fenerbahçe & Medipol Başakşehir / Ülker Stadyumu

10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 20:45 / Galatasaray & Aytemiz Alanyaspor / Türk Telekom

11 Şubat 2021 Perşembe günü saat 17:00 / Demir grup Sivasspor & FRAPORT- TAV Antalyaspor / Yeni 4 Eylül Stadyumu

11 Şubat 2021 Perşembe günü saat 20:45 / İttifak Holding Konyaspor & Beşiktaş Aş / Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu



Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 15:06