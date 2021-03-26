Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Final Tarihini Verdi, İşte O Tarih!

Atv'nin sevilen  dizisi Bir Zamanlar Çukurova, ekranlara veda edeceği tarihi belirtti. Sevilen dizi, artık sona yaklaşıyor. Haberi alan izleyenler bu duruma üzgün.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Final Tarihini Verdi, İşte O Tarih!

Atv'nin sevilen  dizisi Bir Zamanlar Çukurova uzun süredir  ekranlarda.  Reytinglerde rekor kıran ve sağlam oyuncu kadrosu ile birbirinden sürükleyici hikayelere sahip olan dizi için final tarihi geldi çattı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi  izleyenlerine üzücü haber geldi.  Sevilen dizi artık finali adım adım yaklaştı.  3 sezon  yayımlanan Atv'nin reyting rekorları kıran dizi 100. bölümünde ekranlara veda etme kararı aldı.  gerek hikayesi ile gerekse Usta oyuncular sayesinde her hafta rekor kıran dizi kısa bir süre sonra ekranlara veda edecek.

Murat Saraçoğlu’nun  yönetmenliğini üstlendiği dizinin başrollerinde,  Murat Ünalmış,  Hilal Altınbilek, Vahide  Perçin, Uğur Güneş,  Kerem Alışık, Hande Soral, Nazan Kesal, Furkan Palalı, Melike İpek Yalova, Hülya Darcan  gibi sevilen oyuncular yer aldı.

 Yayınlandığı günden beri izleyiciler tarafından çok yoğun ilgi gösterilen,  adeta seyircileri ekrana kitleyen dizi gerek hikayesi gerek karakterlerin oyunculuğu ile herkesi büyüledi.  3 sezondur  büyük beğeni toplayan diziden final haberi geldi.  Sevilen dizinin  11 bölüm sonra final yapacağını duyuruldu. Tims&B  imzalı olan dizi  100.  bölümünde ekranlara veda edecek.

Bir Zamanlar Çukurova  dizisinin konusu; Dizi,  1970 yıllarında geçen hikayeyi anlatmaktadır.  İstanbul'da evlenmeye karar veren ve hazırlık yapan iki gencin başlarına hesapta olmayan işler gelir. İki gencin kaderi Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşadığı olaylar,  çıkmazlar, üzüntüler, sevinçler ile  sık sık sınanır  yaşanılan onca olaydan sonra birbirinden vazgeçmeyen çiftin başlarına hiç olmadık işler  gelmeye başlar.  Birbirini çok seven iki genç birbirlerine bırakmaya hiç niyeti değillerdir. Bütün zorluklara ve her şeye rağmen aşklarını yaşamakta son derece kararlı olan çift,  çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesi ile tanıştıktan sonra tamamı ile değişecektir.  Bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili değil aynı zamanda ailesinin geçmişini ve Uğruna her şeyi yapacağı  oğlunu korumak için her şeyi yapan  gözü pek birileri de var. 

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