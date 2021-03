Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Final Tarihini Verdi, İşte O Tarih!

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova uzun süredir ekranlarda. Reytinglerde rekor kıran ve sağlam oyuncu kadrosu ile birbirinden sürükleyici hikayelere sahip olan dizi için final tarihi geldi çattı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi izleyenlerine üzücü haber geldi. Sevilen dizi artık finali adım adım yaklaştı. 3 sezon yayımlanan Atv'nin reyting rekorları kıran dizi 100. bölümünde ekranlara veda etme kararı aldı. gerek hikayesi ile gerekse Usta oyuncular sayesinde her hafta rekor kıran dizi kısa bir süre sonra ekranlara veda edecek.

Murat Saraçoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği dizinin başrollerinde, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Vahide Perçin, Uğur Güneş, Kerem Alışık, Hande Soral, Nazan Kesal, Furkan Palalı, Melike İpek Yalova, Hülya Darcan gibi sevilen oyuncular yer aldı.

Yayınlandığı günden beri izleyiciler tarafından çok yoğun ilgi gösterilen, adeta seyircileri ekrana kitleyen dizi gerek hikayesi gerek karakterlerin oyunculuğu ile herkesi büyüledi. 3 sezondur büyük beğeni toplayan diziden final haberi geldi. Sevilen dizinin 11 bölüm sonra final yapacağını duyuruldu. Tims&B imzalı olan dizi 100. bölümünde ekranlara veda edecek.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin konusu; Dizi, 1970 yıllarında geçen hikayeyi anlatmaktadır. İstanbul'da evlenmeye karar veren ve hazırlık yapan iki gencin başlarına hesapta olmayan işler gelir. İki gencin kaderi Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşadığı olaylar, çıkmazlar, üzüntüler, sevinçler ile sık sık sınanır yaşanılan onca olaydan sonra birbirinden vazgeçmeyen çiftin başlarına hiç olmadık işler gelmeye başlar. Birbirini çok seven iki genç birbirlerine bırakmaya hiç niyeti değillerdir. Bütün zorluklara ve her şeye rağmen aşklarını yaşamakta son derece kararlı olan çift, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesi ile tanıştıktan sonra tamamı ile değişecektir. Bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili değil aynı zamanda ailesinin geçmişini ve Uğruna her şeyi yapacağı oğlunu korumak için her şeyi yapan gözü pek birileri de var.