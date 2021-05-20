Bir Zamanlar Çukurova'dan çok Konuşulacak Sahne

ATV ekranlarında yayınlanan yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği uzun soluklu dizi, ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 100. bölümü ile birlikte 3. sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Dizinin 97. yeni bölümünde Müjgan ile Züleyha’nın Çukurova’yı terk etmesi ise bölüme damgasını vuracak.

Müjgan, Züleyha'ya Demir ve Ümit’in fotoğraflarını gösterince büyük bir şaşkınlık yaşar. Ancak, gördükleri karşısında hayrete düşen Züleyha sorgulama ve sonrasında yaşananlar Züleyha’yı Adana’dan uzaklaşmaya kadar götürecektir. Müjgan ise,ilk kez Züleyha’ya doğru davranmanın huzurunu yaşıyordur. Müjgan bu sefer, Fekeli’den izin alarak harekete geçer. Züleyha ve Müjgan bambaşka hayatlar için harekete mi geçecek?

Demir Fikret'i suçluyor, Demir parmaklıkların arkasında giren Fikret, Demir’in öfkesinden yine de kayın alır. Demir, ifadesi ile kendisini kurtaran şiş ile Fikret olmadığına inanmadığı gibi, çiftlikteki yapılan baskın için şirkete suçlayacaktır.Demir, bu yaşananların ardından savcıya durumu anlatmakla kalmayıp, hapishanede Fikret'e saldırmaya kalkar.

Hastaneden çıkan Ümit, olayları kendi kontrolünü almak için çaba sarf eder. Sevda’yı ise kendisine destek olmadığını düşündüğü için susar.Sevda artık ya kızını geri kazanacak ya da Demir ve Züleyha’yı kaybedecektir, ya da kızını tamamen kaybedecektir. Sevda’ya Ümit ile arasındaki ilişkiyi sorunca net bilgilere ulaşamayan Şermin ve Füsun da hiç pes edecek gibi değillerdir. Bu işinin bırakmayan 2 arkadaş ipucuna ulaşacaklar.

Adana – İstanbul Uçağı Düştü!

Demir, tüm Adana’ya yeni açıklamalar yapıyorken, Züleyha kalp kırıklığı ile kendi hayat planını uygulamaya başlayacaktır. Müjgan ise kendi kaderini yazmak için harekete geçer.

Farklı hayatlardan, zamansız bir şekilde kendilerini Çukurova’da ve aynı adama başka zamanlarda başka koşullarda aşık olarak bulan iki güzel Züleyha ve Müjgan da Adana’dan tam da o gün ayrılmıştır. Müjgan ve Züleyha acaba aynı uçaktalar mı?