Bir Zamanlar Çukurova'da Yeni Başhekim Ümit Hanım Kimdir? Hande Soral Kimdir Yaşı Boyu

Bir Zamanlar Çukurova dizisi her hafta reyting üzerine reyting kırıyor. 3.seoznu ile devam eden dizi ise seyirciler tarafından oldukça sevilmekte. Baş rollerinde yaşanan büyük gelişmelere rağmen dizinin hayranları diziyi bırakmış değil.

Çok sevilen dizide ise şimdi yeni baş hekim rüzgârı uçuyor. Çukurova hastanesine başhekim olarak atanan Ümit Hanım’ın gerçekte kim olduğu oldukça merak edildi. Yeni baş hekim karakterine Hande Soral hayat vermektedir.

YILMAZDAN SONRA GELDİ

Yılmaz karakterinin diziye deva etmesi hayranları oldukça üzmüştü. Dizide yaşanan bu ayrılış sonrasında ise dizinin kadrosuna Hande Soral eklendi. Güzel oyuncu ise hem oynadığı karakter hem de başarısı ile ilk andan itibaren gözleri üstüne çekti. Peki Hande Soral Kimdir?

ATV ekranlarının başarılı dizisi Bir Zamanlar Çukurova oldukça seviliyor. Kadrosuna eklenen yeni oyuncu ile de diziye yeni bir heyecan geldi. Peki Çukurova’nın yeni Başhekimi Ümit Hanım kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova yeni başhekim kimdir?

Her bölümünde heyecanlar yaşadığımız dizinin en iddialı karakterlerinden biri olan Ümit Hanım ise başhekimlik görevinden alınan Müjgan’ın yerine geldi.

Kendisinin ise amacı Demir Yaman ile yakınlaşmak. Bunun içinse yine birileri ile iş birliği kurmakta.

HANDE SORAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hande Soral Bursa’nın İnegöl ilçesinde doğmuştur. Kendisi 2 Şubat 1987 yılında doğdu ve 34 yaşındadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Kız kardeşi olan güzel oyuncunun, kardeşi de oyunculuk yapmaktadır.

Kendini ise biz olarak Küçük Kadınlar dizisinde gördük. Bu diziyle güzel oyuncu kariyerine ilk adımı atmış oldu.

Armağan karakteriyle baş rolde yer alan güzel aynı zaman Çalıkuşu gibi diziler olmak üzere çok fazla yapımda yer aldı. Fakat Diriliş Ertuğrul İlbilge Hatun karakteriyle de son zamanların en gözdelerinden biri oldu.

2017 yılında ise güzel oyuncu İsmail Demirci ile evlendi.

KARİYERİ

Hande Soral 2008 ve 2010 yılları arasında Küçük Kadınlar dizisinin ilk üç sezonunda rol aldı. Bu dönemde Komedi Dükkanı'na da konuk oyuncu olarak dahil olmuştu. 2010 yılında Gecekondu isimli tv programında bulundu. 2011 yılında Bir Günah Gibi dizisinde Figen karakterini canlandırdı. 2012'de Alev Alev dizisinde rol aldı. Aynı yıl Budala isimli TV dizisinde seslendirme görevi üstlendi. 2012 ve 2013 yıllarında Böyle Bitmesin dizisinin iki sezonunda Nilay olarak oynadı. 2012'de Gizli Oturum isimli kısa filmde de rol aldı. 2013 yılında Fatih dizisinde Gevher karakterini canlandırdı. Aynı yıl Çalıkuşu dizisinde Azelya olarak rol aldı. 2014 yılında Birleşen Gönüller sinema filmi ve Yılanların Öcü dizisinde rol aldı. 2016 yılında Biz Size Döneriz adlı sinema filmi ve Kalbim Yangın Yeri dizisinde oynadı. 2017 yılında Evlat Kokusu dizisi ve İsimsizler, Tahin Pekmez isimli iki filmde rol aldı. 2018 yılında ise Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge'yi canlandırdı.