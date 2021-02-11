Bir Zamanlar Çukurova bugün yeni bölüm var mı, yok mu? 83. bölüm ne zaman?

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 'ın 11 Şubat Perşembe günü ekrana yeni bölümünün gelmeyeceği iddia edilmişti. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Müsabakaları maçları 9 Şubat itibari ile oynanmaya başladı. ATV ise bu maçların yayıncısı olduğu için bazı maçları canlı yayınlıyor. Bu nedenle o gün yayınlanması gereken diziler yayınlanamıyor. Dizi severler tarafından ilgi izlenen dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak edilmeye başladı. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü var mı? 11 Şubat Perşembe Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm var mı?

11 Şubat Perşembe Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanmayacağı iddia edilerek dizi severlere üzen haber verilmişti. Ziraat Türkiye Kupası maçı nedeni ile yayınlanmayacağı düşünülen dizinin yeni bölümünün bir sonraki hafta yayınlanması bekleniyordu. Fakat ATV'de yeni gelişme yaşandı. ATV yayın akışında Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünü koyarak dizinin yeni bölümünün yayınlanacağını duyurmuş oldu.11 Şubat 2021 Perşembe günü saat 20:45 'te İttifak Holding Konyaspor & Beşiktaş Aş maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanarak Atv ekranlarında yayınlanması bekleniyordu. Fakat maç yayını ATV ekranlarında yayınlanmayacak. Bu nedenle 11 Şubat Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümü ile ekranlara gelmeye devam edecek.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi her perşembe saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın 83. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 11:22