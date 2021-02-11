Bir Zamanlar Çukurova bugün yeni bölüm var mı, yok mu? 83. bölüm ne zaman?

ATV ekranlarında Ziraat Türkiye Kupası maçı nedeni ile bazı diziler yayınlanmadı. Bu nedenle Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı dizi severler tarafından merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı ?

Bir Zamanlar Çukurova bugün yeni bölüm var mı, yok mu? 83. bölüm ne zaman?

Perşembe  akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 'ın 11 Şubat Perşembe  günü ekrana yeni bölümünün gelmeyeceği iddia edilmişti.  Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Müsabakaları maçları 9 Şubat  itibari ile oynanmaya başladı. ATV ise bu maçların yayıncısı olduğu için bazı maçları canlı yayınlıyor. Bu nedenle o gün yayınlanması gereken diziler yayınlanamıyor. Dizi severler tarafından ilgi izlenen dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak edilmeye başladı.  Peki  Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü var mı? 11 Şubat Perşembe  Bir Zamanlar Çukurova  yeni bölüm var mı?

11 Şubat Perşembe  Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanmayacağı iddia edilerek dizi severlere üzen haber verilmişti. Ziraat Türkiye Kupası maçı nedeni ile yayınlanmayacağı düşünülen dizinin yeni bölümünün bir sonraki hafta yayınlanması bekleniyordu. Fakat ATV'de yeni gelişme yaşandı. ATV yayın akışında  Bir Zamanlar Çukurova  dizisinin yeni bölümünü koyarak dizinin yeni bölümünün yayınlanacağını duyurmuş oldu.11 Şubat 2021 Perşembe günü  saat 20:45 'te İttifak Holding Konyaspor  & Beşiktaş Aş maçı  Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda  oynanarak  Atv ekranlarında yayınlanması bekleniyordu. Fakat maç yayını ATV ekranlarında yayınlanmayacak. Bu nedenle 11 Şubat Bir Zamanlar Çukurova  dizisi yeni bölümü ile ekranlara gelmeye devam edecek.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi her perşembe saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın 83. yeni bölüm  bu akşam yayınlanacak.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 11:22
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dönercide akıllara durgunluk veren olay! İndirim...
Dönercide akıllara durgunluk veren olay! İndirim...
  1. GUNCEL