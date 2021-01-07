Bir Zamanlar Çukurova Bu Akşam Var Mı? 14 Ocak Günü Yayınlanmayacak

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV ekranlarında yüksek izleyici kitlesiyle başarılı 2 sezonu geride bıraktı. Bu yıl üçüncü sezonuyla yayın hayatına devam eden dizi de Yılmaz'ın ölümü dizi hayranlarını derinden üzmüştü. Yaşanan olay sonrasıda önemli ölçüde izleyici kaybeden dizinin erken final yapacağı konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Hünkar Yaman karakterinin ölmesi de final dedikodularını güçlendirmişti. Görünen o ki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi erken final yapacak. 7 Ocak Perşembe günü yayınlanmayacağı düşünülen dizinin yayın akışında değişiklik yapıldı. Dizi bu akşam sevenleriyle buluşacak.

Bir Zamanlar Çukurova Final Mi Yapıyor?

Perşembe günleri ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yapımcısı tarafından yapılan açıklamaya göre 3. sezon sonunda dizi ekranlara veda edecek. Dizinin devamını bekleyen hayranları için Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon yayınlanmayacak. Dizinin kesinleşen final tarihi ise 27 Mayıs Perşembe günü olarak açıklandı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 14 Ocak Perşembe günü ATV ekranlarında yayınlanmayacak. Bir Zamanlar Çukurova neden yok diye merak eden okurlarımız için, Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçları nedeniyle dizi bir sonraki hafta yeni bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.Dizinin yeni bölümü 7 Ocak tarihinde en sevenleriyle buluşuyor.

Bir Zamanlar Çukurova Erken Final Yapabilir!

Yılmaz'ın ölümüyle birlikte ciddi bir izleyici kitlesini kaybeden dizinin son bölümünde, Hünkar Yaman karakterine can veren Vahide Perçin'de diziden ayrılıyor. Dizinin önemli karakterlerinin birbir diziden ayrılması, dizi çekimlerinde yapılan mantık hataları hayranlarını üzmeye devam ediyor. Yaşanan peşisıra kötü gelişmelerle birlikte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Mayıs ayını beklemeden erken final yapabileceği konuşuluyor. Yaşanan son gelişmeler diziseverler tarafından Bir Zamanlar Çukurova neden yayından kaldırılıyor, neden erken final yapıyor gibi soru işaretlerine sebep olmuştu. Sizlerde diziseverler olarak gelişmeler hakkındaki yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayınız. 7 Ocak tarihinde yayınlanacak yeni bölümle Bir Zamanlar Çukurova dizisini izleyebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 17:21