Bir Zamanlar Çukurova Bir Ayrılık Haberi Daha Geldi! Züleyha Diziden Ayrılıyor Mu Hayranları Üzecek Veda Geldi

Ekranların şüphesiz en sevilen dizilerinden biri olan Bir zamanlar Çukurova her hafta reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Başarılı oyuncukları ve birbirine bağlı sağlam hikâye örgüsü nedeniyle dizi iki başrolün ayrılmasının ardından bile ayakta kalmayı başardı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi de ise bir sonraki ayrılık haberi Hilal Altınbilek’ten geldi! Gelen dedikodular sonrasında ise sosyal medyadan tepkiler yağdı! İşte haberin ayrıntıları;

ATV ekranlarının başarılı dizisi Bir zamanlar Çukurova oldukça başarılı senaryosu ile gözleri üzerine çekiyor. Züleyha karakteri de dizide en sevilen karakterlerden biri. Züleyha karakterinin ise 85.bölüm itibariyle diziden ayrılması söz konusu!

Dizide hem oynadığı başrol karakterine başarılı şekilde hayat veren Hilal Altınbilek oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle oldukça dikkat çekiyor. Şimdi ise Hilal Altınbilek’in diziden ayrılacağı dedikoduları dönüyor!

Züleyha’ya Diziden Ayrılıyor Mu?

Bir zamanlar Çukurova’nın baş karakterlerinden biri olan Züleyha diziden ayrılırsa ne olacak? Gelen dedikodulara göre ise Hilal Altınbilek’in 85.bölüm ile birlikte diziden ayrılması bekleniyor. Züleyha karakterini seven ise binlerce hayran bulunmakta. Peki Züleyha giderse dizi final mi yapacak sorusu da akıllara geliyor.

Bir zamanlar Çukurova hayranları ise oldukça üzgün ve sevilen dizinin final yapmasından korkuyorlar. İzleyiciler isyan ederken ise senaristlerden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

Son zamanlarda ise güzel oyuncu Hilal Altınbilek’in eski fotoğrafları sıkça gündeme gelmekte. Ünlü oyuncu hakkında estetik haberleri sıkça gündeme geliyor. Eski resimlerine göre oldukça farklı görünen Altınbilek’in estetik yaptırdığı iddiaları gündemde.

Sosyal medyadan gelen yorumlara göre ise hayranlar eski fotoğraflar ile şimdiki Hilal ALtınbilek arasında bağ bile kuramıyor!

SENARYO GEREĞİ DİZİYE VEDA EDECEK DEDİKODULARI

Bir zamanlar Çukurova dizisinden Züleyha karakterinin ayrılışının en büyük sebebi de senaryo gereği olduğu söylentisi. Çıkan dedikodulara göre Züleyha karakterinin 85.bölümden sonra senaryoda bir rolü bulunmamakta.

Peki Züleyha karakteri diziden ayrılırsa ne olacak? Nasıl ayrılacak?

Züleyha karakterinin ise diziden ölerek ayrılması en baskın tahmin. Gelen diğer iddialara göre ise Züleyha’nın kendini acı şekilde öldürmesi de bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 16:57