Bir Zamanlar Çukurova Behice ölecek mi? Esra Dermancıoğlu Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yine bir ayrılık haberi!

Sezona ayrılıklarla başlayan Bir Zamanlar Çukurova ayrılıklarla devam ediyor. ATV 'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bu sezonun başında Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçim ilk olarak kadrodan ayrılan isim olmuştu. Behice tarafından öldürülen Hünkar Yaman'ın ayrılması dizinin final iddialarını gündemi getirmişti. Dizinin sevenleri Hünkar Yaman'ın vedasına çok üzülmüştü. Vahide Perçim'in ayrılmasından kısa bir dönem sonra tekrar bir ayrılık iddiaları ortaya atılmış ve Yılmaz karakterinin diziden ayrılacağı söylenmişti. O iddialar doğru çıkarak Yılmaz karakterine can veren Uğur Güneş diziye veda etmişti. Bu olay ise final iddialarını güçlendirmişti. Fakat dizide şuan için final konusu söz değil. Dizi sezon sonuna kadar devam edecek.

Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine can veren Esra Dermancıoğlu'da diziye veda ediyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın en kötü ve sevilmeyen karakteri Behice'nin dönemi bitiyor. Behice' nin bütün kirli işleri ortaya çıkacak ve Behice ölerek diziden ayrılacak. Bir Zamanlar Çukurova'da Behice devri kapanıyor. Behice karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu diziye veda ediyor.

Esra Dermancıoğlu kimdir?

7 Aralık 1968 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini İsviçre’de Franklin College'de almıştır. Sanat Tarihi mezunudur. 1.68 metre boyunda, 60 kilo ve Yay burcudur. İlk oyunculuk deneyimini Avrupa Yakası'nda yaşayan Esra Dermancıoğlu asıl ününü Fatmagül'ün Şucu Ne? adlı dizide Mukaddes rolüyle yakalamıştır. Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Serçe Sarayı, Kırgın Çiçekler, Sen Harikasın, Sil Baştan, Doksanlar ,Galip Derviş, Ulan İstanbul, Şahin Tepesi gibi dizilerde rol almıştır. Rol aldığı filmlerden bazıları ise; Ayla, Merdiven Baba, Hayalet Dayı, Kadın İşi Banka Soygunu'dur. 52 yaşındaki oyuncunun ilk eşinden Refia adında bır kızı bulunmaktadır.





Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 00:21