Bir Zamanlar Çukurova Behice diziden ayrılacak mı? Esra Dermancıoğlu diziye veda mı ediyor?

ATV 'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da yine bir ayrılık haberi!

Bu sezon Bir zamanlar Çukurova ayrılıklarla devam ediyor. İlk olarak dizinin kadrosundan Vahide Perçin ayrılmıştı. Behice tarafından öldürülen Hünkar Yaman'ın ölümü dizi severleri çok üzmüştü. Behice tarafından öldürüldüğü ise kimse tarafından bilinmiyordu. Vahide Perçim'in ayrılmasından kısa bir dönem sonra tekrar bir ayrılık yaşanmış ve Yılmaz karakteri senaryo gereği ölerek diziden ayrılmıştı. Yılmaz karakterine can veren Uğur Güneş diziye veda eden diğer isim olmuştu.

Vahide Perçin ve Uğur Güneş'i ayrılığından sonra şimdi de Esra Dermancıoğlu dizinin kadrosundan ayrılıyor. Bir görgü tanığı çıkıyor ve Behice'nin Hünkar'ın katili olduğunu açıklıyor. Behice'nin katil olduğu ortaya çıkınca işler karışıyor ve Behice ne yapacağını bilemiyor. Önce kaçmaya çalışıyor fakat başarılı olamıyor ve intihar ediyor.

Esra Dermancıoğlu hastalığı nedeni ile dizinin kadrosundan kendisinin ayrılmak istediğide gelen bilgiler arasında.

Behice intihar ederek diziye veda ediyor!

Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine can veren Esra Dermancıoğlu'da diziye veda ediyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın en kötü ve sevilmeyen karakteri Behice'nin dönemi bitiyor. Behice' nin bütün kirli işleri ortaya çıkacak ve Behice ölerek diziden ayrılacak. Bir Zamanlar Çukurova'da Behice devri kapanıyor. Behice karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu diziye veda ediyor.

Esra Dermancıoğlu kimdir?

7 Aralık 1968 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini İsviçre’de Franklin College'de almıştır. Sanat Tarihi mezunudur. 1.68 metre boyunda, 60 kilo ve Yay burcudur. İlk oyunculuk deneyimini Avrupa Yakası'nda yaşayan Esra Dermancıoğlu asıl ününü Fatmagül'ün Şucu Ne? adlı dizide Mukaddes rolüyle yakalamıştır. Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Serçe Sarayı, Kırgın Çiçekler, Sen Harikasın, Sil Baştan, Doksanlar ,Galip Derviş, Ulan İstanbul, Şahin Tepesi gibi dizilerde rol almıştır. Rol aldığı filmlerden bazıları ise; Ayla, Merdiven Baba, Hayalet Dayı, Kadın İşi Banka Soygunu'dur. 52 yaşındaki oyuncunun ilk eşinden Refia adında bır kızı bulunmaktadır.

