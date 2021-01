Bir Zamanlar Çukurova 14 Ocak Perşembe yeni bölüm var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova'dan kötü haber!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 14 Ocak Perşembe günü yeni bölümünün olup olmadığı diziseverler tarafından merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü var mı?

Bir Zamanlar Çukurova 7 Ocak Perşembe günü 79.bölümü ile ekranlara gelmişti. Peki yayınlanan son bölümde neler olmuştu?

Bir Zamanlar Çukurova 79.bölümde neler oldu?

Züleyha ve Yılmaz yine kavuşamadı. Her türlü zorluklarla mücadele eden birbirinden asla vazgeçmeyen aşıklar tam her şey yoluna girdi derken bu sefer onları ölüm ayırdı. Yılmaz trafik kazası geçirerek uçurumdan yuvarlandı ve hayatını kaybetti. Yanında Züleyha'da vardı. Yılmaz çocuğunun hastanede olduğunu öğrenince hızla hastaneye yetişmeye çalışırken kaza yaptı. Uçurumdan yuvarlanan Yılmaz'a ise Demir yardım edip hastaneye götürdü. Fakat Yılmaz öldü. Yılmaz karakterinin ölmesi ve Züleyha'nın feryatları izleyiciyi yasa boğdu. Tüm Çukurova Yılmaz'a dua edip iyileşmesini beklerken ölüm haberi ile sarsıldı. Cenaze töreninde yaşanılanlara ise yürek dayanmadı. Demir 'in Züleyha'nın yanında olması ise dikkatleri çekti. Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş senaryo gereği ölerek dizinin kadrosundan ayrıldı. Böylelikle Züleyha ve Yılmaz'ı ölüm ayırmış oldu. Diziye damga vuran sahne ise Züleyha ve Fekeli'nin cenazedeki feryatları oldu. Aynı zamanda Demir'de Yılmaz'ın ölümüne üzüldü. Demir, Yılmaz ile ölmeden önce vedalaşabildiği için vicdanı rahattır. Demir, Züleyha'ya destek olacaktır.

Hande Soral Bir Zamanlar Çukurova'da!

Bir Zamanlar Çukurova'ya başarılı oyuncu Hande Soral dahil oldu. Hande Soral Ümit karakterine can verecek. Çukurova'ya yeni gelen Ümit'in arabası arızalanınca Demir ile tanışacaktır. Demir Ümit'e yardım edecek ve ilk tanışmaları böyle başlayacaktır.

Bir Zamanlar Çukurova'nın 80.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

14 Ocak Perşembe Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü var mı?

Bu hafta Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yayınlanmayacak. ATV ekranlarında yayınlanacak Türkiye Kupası maçlari yüzünden bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacak.

Bir Zamanlar Çukurova 80.bölüm ne zaman yayınlanacak?

21 Ocak Perşemebe günü Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yayınlanacak. 80. bölümü ile ekranlara gelecek.

Tims&B Productions imzalı, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği ve senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Bir Zamanlar Çukurova her perşembe saat 20:00'de ATV'de yayınlanıyor.





Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 22:51