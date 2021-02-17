Bir Denizaltı Hikayesi dizisi ne zaman başlayacak? İlk görsel yayınlandı!

Netflix'in yeni dizisi Bir Denizaltı Hikayesi'nin çekimleri hızla devam ediyor. Diziden ilk görseller yayınlandı. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu ise şimdiden merak uyandırdı. Peki Bir Denizaltı Hikayesi adlı dizinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilenler..

Bir Denizaltı Hikayesi'nin oyuncu kadrosunda kimler var?

Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ecem Uzun, Ertan Sabah ,Alper Saldıran gibi isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğundaa Tolga Karaçelik’in oturduğu dizinin yapımcılığını OGM Pictures’ın üstleniyor. Yazar kadrosunda ise Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı bulunuyor. Bilim kurgu ve macera türünde olan dizinin çekimleri İzmir, Ayvalık ve İstanbul'da devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ deniz biyoloğu Arman karakterine can verirken Özge Özpirinçci ise Defne karakteri ile eşlik edecek.

Bir Denizaltı Hikayesi konusu nedir?

Arman ( Kıvanç Tatlıtuğ) ve ekibi bir doğa olayı sonucunda hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kalır. Arman ekibini toplayarak bir askeri denizaltına biner. Fakat bu askeri denizaltının aslında amacının farklı olduğunu anlarlar. Bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da denizaltının gerçek görevini öğrenmeye çalışırlar. Dizide bol aksiyonlu sahneler yer alırken bir yandan da masum bir aşk hikayesi gözler önüne serilecek. Arman ,ekibini kurtarabilecek mi? Denizaltının amacını çözebilecek mi? sorularının cevapları dizinin konusunu oluşturuken ilgi çekici ve sıradışı konusu ile heyecanları dorukta bırakacak bölümleri ile ekranlara gelecek.

Bir Denizaltı Hikayesi ne zaman yayınlanacak?

Netflix ekranlarında yayınlanacak dizisinin ise henüz yayın tarihi açıklanmadı. Fakat kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Diziye dair ayrıntılar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.



