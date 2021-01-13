Bir Denizaltı Hikayesi Dizisi Konusu Ne, Oyuncuları Kim, Ne Zaman Başlayacak?

Netflix’in yeni dizisi Bir Denizaltı Hikayesi’nde Kıvanç Tatlıtuğ'a eşlik edecek isim belli oldu. Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ’a yeni Netflix dizisinde eşlik edecek. Çekimlerine 30 Ocak’ta başlanması planlanan Bir Denizaltı Hikayesi adlı dizi şimdiden merak uyandırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un rol alacağı kesin olan Netflix dizisi “Bir Denizaltı Hikayesi”nde ikinci başrol de açıklandı. Son olarak FOX TV ekranlarında Kadın dizisinde gösterdiği oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Özge Özpirinçci, bir yıllık aranın ardından online platformlarda ekrana dönmeye karar verdi.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU!

İsmi “Bir Denizaltı Hikayesi” olacak olan Netflix’in yeni dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci yer alacak. Dizinin, 30 Ocak’ta sete çıkarılması planlanıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Tolga Karaçelik ile Umut Aral yapacak. “Bir Denizaltı Hikayesi” OGM Pictures imzasını taşıyacak.

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olacağı dizi seyirciler tarafından merakla beklenirken diziyle ilgili detaylar da gittikçe netlik kazanıyor. Bilim kurgu türünde Netflix’te yayınlanacak olan Bir Denizaltı Hikayesi dizisinin yönetmenliğini Kelebekler, Sarmaşık gibi filmleriyle tanıdığımız Tolga Karaçelik yapacak.

KIVANÇ TATLITUĞ YENİ DİZİSİ NE, HANGİ DİZİDE OYNUYOR?

Bilim kurgu türündeki 'Bir Denizaltı Hikayesi' adlı internet dizisinin birinci sezonunun 8 bölümden oluşması planlanıyor. Bu dizinin en önemli özelliklerinden biri ise Mehmet Kurtuluş'un da rol aldığı 'Into The Night' projesinin spin-off'u (yan ürünü) olmasıdır.

Son günlerde bir İstanbul’da bir Bodrum’da olan Kıvanç Tatlıtuğ, Bir Denizaltı Hikayesi dizisinde ‘Arman’ adındaki bir denizaltı görevlisine hayat verecek.

Özge Özpirinçci, başrolde Arman karakteri ile denizaltı araştırmacısını canlandıracak olan Kıvanç Tatlıtuğ’a eşlik edecek. Dizide Defne rolünü canlandıracak olan Özpirinçci’nin rol detayları henüz belli değil.

BİR DENİZALTI HİKAYESİ KONUSU NE?

Bir Denizaltı Hikayesi dizisinde, güneş ışınlarının insanları öldürmesi ile büyük bir kaos ortamı yaşanacak. Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekecek ve Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışacaklar. Bir yandan denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştıran Arman; kendini, ekibini ve daha birçok şeyi kurtarmaya çalışacak.

BİR DENİZALTI HİKAYESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix, Bir Denizaltı Hikayesi dizisinin çekimlerine ocak ayının sonunda başlamayı planlıyor. Oyuncu kadrosu için görüşmelerin devam ettiği dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı.

BİR DENİZALTI HİKAYESİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Cansu Çoban, Atasay Koç ve Sami Berat Marçalı, dizinin senaryosunu Jason George yönetiminde yazdı ve dizinin yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor. Dizinin yönetmenliğini Tolga Karaçelik ve Umut Aral yapacak.