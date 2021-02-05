Bir Başkadır'ın Meryem'i Huzuru Buldu

Ekranların sevilen oyuncusu Öykü Karayel, en son Netflix platformu üzerinden sevenleri ile buluşmuştu. Bir Başkadır adlı dizide Meryem karakterini canlandıran Öykü Karayel, dizideki oyunculuğu ile adeta herkesin bahsederken büyük bir takdir topladı. Çoğu kişi tarafından izlenen mini dizi halindeki yapıt gerek senaryosu gerekse kadrosunda bulunan isimlerin usta oyuncuların performansı ile büyük takdir toplamıştı. Kadrosunda Funda Eryiğit, Öykü Karayel, Tülin Özen, Fatih Artman, Defne Kayalar, Settar Tanrıöğen ve Nesrin Cavadzade, Bige Önal, Alican Yücesoy ve Öner Erkan dizide yerini aldı. Öykü Karayel dizide oynadığı karakter ile adeta bütünleşirken, ünlü oyuncu hayranları ve ünlü meslektaşları tarafından oldukça takdir edildi. Başarılı oyuncu daha önce oynamış olduğu Muhteşem ikili, Kalp Atışı, Kara Para Aşk, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde üstün performansı ile rol aldığı biliniyor. Özellikle Kuzey Güney dizisi ile hayranlarını ikiye katlayan, oyunculuğu ile göz dolduran ünlü oyuncu şu aralar annelik heyecanını doyasıya yaşıyor.

Hamile olan oyuncu, bir süre sonra bebeğini kucağına alacak. Ünlü şarkıcı Can Bonomo ile evli olan Öykü Karayel bebeklerine beraber karar vermiş oldukları Roman ismini vereceklerini duyurdu. Yaptığı açıklamada hayatındaki en huzurlu dönemi yaşadığından ifade eden oyuncu, doğum öncesinde oldukça heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Verdiği röportaj ile bu heyecanını paylaşan Öykü Karayel anne olmasına kısa bir süre kala, anne olmak için sabırsızlandığını dile getirdi. Sakin ve huzurlu bir hamilelik dönemi yaşadığını dile getiren iğne oyuncu, sevdiklerinden oldukça büyük ilgi ve destek görmeye devam ediyor. Instagram'da yapmış olduğu paylaşımlarında hayranları ve dostları tarafından iltifat dolu sözler ve binlerce beğeni geliyor. Roman bebeğin dünyaya gelmesini babası Can Bonomo ve annesi Öykü Karayel kadar çifitn hayranları da oldukça merak ediyor.