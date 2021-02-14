Bihter Dinçel Kimdir? Yaşı, Boyu, Dizileri ve Hayatı

Bihter Dinçel 3 Mart 1982 tarihinde Diyarbakır doğumlu olan Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. 172 cm boyunda olan oyuncunun kilosu ise 61’dir. Diyarbakır doğumlu olan Dinçel’in burcu balık, göz rengi ise kahverengidir. Barış Dinçel ile evli olan tiyatro oyuncusunun Yağmur Ali Dinçer adına da bir çocuğu vardır. Oyuncunun asıl ismi Bihter Özdemir Dinçel’dir. 2008 yılında usta tiyatro oyuncusu olan Savaş Dinçel’in sahne tasarımcısı olan oğlu Barış Dinçel ile dünya evine girmiştir. Çiftin bir çocuğu bulunmaktadır.

Bihter Dinçel çocukluk yılları ile ilgili olarak cesaretli olduğunu ve istediği her şeyi yaptığını anlatıyor. Enstrüman çalan birini gördüğünde yakasına yapıştığını ve lisedeyken edebiyat öğretmenlerinin yanından hiç ayrılmadığını ifade ediyor. Henüz çok küçük yaşlarda bile ne istediğini bildiğini, oyunculuk yapmaya karar verdiğini ama bir taraftan yazar da olmak istediğini açıklayan oyuncu, istediklerini başarabilmiş. Oyuncu lisans eğitimini ise Ege Üniversitesi Felsefe bölümünde yapmıştır. Aynı zamanda İzmir Devlet Tiyatrosu’nda da 5 yıl boyunca görev yaptığı bilinmektedir. Bihter Dinçel’in ilk dizisi ise Dudaktan Kalbe isimli projedir. Oyuncunun Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği Zeynep Hacer Aksoy karakteri ise 1982 olan oyuncunun parladığı proje olarak ifade edilir. Dinçel’in ilk sinema filmi ise Vay arkadaş isimli projesidir.

Bihter Dinçel, sevdiği meslek olan oyunculuğu yapmaktan büyük bir mutluluk hissetmektedir. İşinin şöhret olmak tarafına pek önem vermeyen oyuncu için sevdiği iş ile uğraşmak oldukça önemli. Oyuncunun hayata bakışı ise genel olarak hiçbir şeyden pişmanlık duymamak üzerine kurulu. Düşündüğü zaman keşke unutsam diyebileceği bir olay ise yok. Bir şey yaşadığı zaman acı çekiyorsa onu unutmak isteyebiliyor ancak bu geçici bir istek. Çünkü çektiğimiz acıların insanları değiştirip dönüştürdüğü yeni durumlar oyuncuya yabancı olan bir durum değil. Başarılı oyuncu Dinçel, unutmak yerine hafiflemesini beklemeyi ve hatırladıklarına göre yaşamını yeniden şekillendirmeyi tercih etmekte.

Bir çocuk sahibi olan oyuncu, iş hayatına bakışı olarak ise küçük yaşlardan itibaren yazar olmayı hedeflediğini ifade ediyor. Bu yüzden felsefe bölümünü okuduğunu ve ilk oyununu birinci sınıfa giderken yazdığını anlatan Bihter Dinçel, üniversite hayatı boyunca ise 5 tane daha oyun yazıp hepsinin sahnelendiğini söylüyor.