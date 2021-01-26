Bige Önal Sen Çal Kapımı dizisine geri mi dönüyor? Bige Önal kimdir?

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı Sen Çal Kapımı 'da sürpriz gelişme yaşanıyor. Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı dizinin kadrosunda ise; Neslihan Yeldan , Evrim Doğan, Melisa Döngel, Anıl İlter, Elçin Afacan, Sarp Bozkurt , Başak Gümülcinelioğlu, İlkyaz Arslan gibi başarılı isimler yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda dizinin kadrosundan ayrılan Bige Önal'ın geri döneceği iddia edildi. Peki Bige Önal Sen Çal Kapımı dizisine geri dönecek mi?

Bige Önal'ın Sen Çal Kapımı dizisine döneceği iddiaları üzerine diziseverler dönüp dönmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Selin karakterine can veren güzel oyuncu Bige Önal'ın diziye geri döneceği öğrenildi. Bakalım Selin'in dönüşü neleri değiştirecek hep beraber göreceğiz. Sen Çal Kapımı her cumartesi saat 20:00'de FOX TV'de ekranlara geliyor. Güzel oyuncu Bige Önal hakkında merak edilenler ise haberimizde yer alıyor.

Bige Önal kimdir?

Bige Önal, 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1,68 metre boyunda ve Kova burcudur. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal ve eski manken Mine Baysan'ın kızıdır. Saint Benoit Fransız Lisesi’nde öğrenim görmüştür. Bige Önal, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezundur.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında Kısmetim Otel dizisi ile yaşamıştır. Daha sonra bir çok dizi ve filmde yer almıştır. Oyunculuk haricinde 2010’da gösterime giren ”New York’da Beş Minare” filminde yapım asistanı olarak da çalışmıştır. Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile aşk yaşamaktadır.

Yer aldığı dizi ve filmler ise şunlardır: Göç Zamanı, Maral, Benim Adım Gültepe, Yasak, Elde Var Hayat, Halil İbrahim Sofrası, Bozkır, Tehlikeli Karım, Hakan Muhafız, Olanlar Oldu, Martıların Efendisi, Bodrum Masalı, Muhteşem Yüzyıl, Kısmetim Otel, Sen Çal Kapımı, Bir Başkadır.





Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 12:22