Biden ile Teigen arasında bir garip Twitter olayı!

Donald Trump'a yaptığı ağır eleştirilerin ardından Trump'yan engel yiyen ABD'li sunucu ve model Chrissy Teigen, ülkenin gündemine oturmuştu. 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralan Joe Biden'a bir mesaj yazan Tiegen, dört yıldır bir ABD Başkanı tarafından Twitter'da engelli olduğunu hatırlatarak Biden'ın kendisini takip etmesi için ricada bulundu. Tiegen'in bu ricasını kırmayan Joe Biden, resmi Twitter hesabından ünlü modeli takip etmeye başladı. Böylece Tiegen, Joe Biden'ın Twitter'da takip ettiği 13 kişiden biri olmuştu.

"Szorun sizde değil sayın Başkan, bende"

Konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunan Chrissy Teigen, yaptığı bazı aptalca paylaşımların Joe Biden tarafından görülecek olmasından üzüntü duyduğunu kaydetti. Joe Biden'ın çok sevdiğini ancak kendisini takibi bırakmasını rica ettiğini belirten Teigen, "Sorun sizde değil, bende" ifadelerini kullandı. Bu istek üzerine Joe Biden'ın Chrissy Teigen'i takipten çıkardığı görüldü. Joe Biden tarafından takip edildiği için mesajlarına otosansür uyguladığını aktaran Tiegen, Biden takipten çıkmasının ardından paylaştığı küfürlü bir mesaja "Özgürüm" notunu ekledi.

"Aslında aptalca bir şakaydı"

Kendisine gelen eleştiirlere sosyal medyadan cevap veren Tiegen, daha önce Joe Biden'a yönelttiği takip isteğinin" aptalca bir şaka" olduğunu aktardı. Biden tarafından takip edildiğini görünce çok şaşırdığını belirten Tiegen, yaptığı aptalca şakadan dolayı "ezik biri" gibi hissettiğin kaydetti. ABD'li sunucu ve model Chrissy Teigen, 2013'te şarkıcı John Legend işe hayatını birleştirmişti. İki çocuk annesi olan Tiegen, önceki yıl hamile kalmış ancak bebeğini kaybetmişti. Bebeğinin ölmesi üzerine sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Tiegen, bu paylaşımı nedeniyle eleştirilmişti.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 15:49