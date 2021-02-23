Bıçak Sırtı Dizisi Oyuncuları ve Konusu

2007 yılında çekilen Bıçak Sırtı isimli dizi, yayınlandığı dönemde ekranlara damgasını vurmuştur. Selim Demirdelen’in yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosu ise Gaye Boralıoğlu, Şerif Erol, Neşe Şen, Emine Algan ve Gülden Çakır tarafından kaleme alınmıştır. 2007-2008 yıllarında televizyon ekranlarında yayınlanan Bıçak Sırtı isimli projenin türü ise dramdır. Dizinin oyuncu kadrosu ise oldukça iddialıdır. Nejat İşler, Vildan Atasever, Fikret Kuşkan, Melisa Sözen, Mehmet Günsür, Erkan Can ve Mahir Günşiray'ın dizinin başrollerinde yer aldığı Bıçak Sırtı, bir sezon boyunca ekranlara gelip seyirci ile buluşmuş ve 30 bölüm boyunca ekranlarda kalmaya devam etmiştir. Sevilen dizi Bıçak Sırtı’nın 1 bölümlük süresi ise 80 dakika olarak ayarlanmıştır. Kanal D ekranlarında hayranları ile buluşan dizinin müziklerini ise Cihan Sezer tarafından yapılmıştır. Oyuncu kadrosu oldukça güçlü olan dizi Bıçak Sırtı’nın hikayesi de farklı bir konu üzerine yoğunlaşmıştır.

Haksız yere müebbet hapis cezası çeken bir adam, geçmişi Osmanlı'ya kadar giden ve geleneklerine bağlı olan bir asilzade ve evlenmesi gerektiği için bir evlilik yapan ancak aşkı henüz yaşamamış olan bir genç kadını ilgilendiren olaylar üzerine hikaye kurulmuştur. Bu 3 kişinin kaderini birbirine bağlayan 10 yıllık sır ortaya çıkmak için bekler. Bıçak Sırtı dizisi bu üç insanın yollarının tuhaf bir şekilde kesiştiği noktada anlatılır. Nejat İşler dizide Ali karakterini canlandırmaktadır ve suçu ise hamile karısını öldürmektir. Ali bu sebep ile haksız yere 10 yıl hapis cezası çeker. Fikret Kuşkan ise Orhan karakterini canlandırır ve Osmanlı hanedanlığına dayanan köklerini oldukça bağlıdır. Meşru olmayan bir yol ile bir çocuk sahiplenir ve onun kendi çocuğu olduğuna inanmış durumdadır. Orhan'ın karısı Nisan ise Melisa Sözen tarafından canlandırılır. Nisan hiç aşık olmamıştır ve tüm enerjisini oğluna vermiştir. Dizide bu 3 kişinin yolları birbiriyle beklenmedik bir şekilde kesişir ve hikaye tam da burada başlar. Üstelik bu üçlünün yolları birleştiği zaman bir daha asla ayrılmayacaktır.