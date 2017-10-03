Beyaz Show ne zaman başlıyor ?

Ekranların ve Kanal D'nin klasikleri arasında yer alan Beyaz Show'un yayın tarihi değişti.

Daha önceden 13 Ekim'de ekranlara döneceği açıklanan programın tamamen değişen dekorun yetişmemesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.İlk programında Cingöz Recai filmi oyuncularını konuk etmeyi düşünen Beyazıt Öztürk'ün bu planı da dekor değişikliği yüzünden iptal oldu.Tamamen değişen dekorun tamamlanması için programın 2 hafta sonra açılmasına sebep olacak.

Geçen sene canlı yayında yaşadığı olay nedeniyle RTÜK'ten ceza alan Beyazıt Öztürk , canlı yayını bırakarak bant yayına geçmişti.Ancak bant yayında umduğunu bulamayan Beyaz bu sezon itibariyle yeniden canlı yayın formatına geçecek.