Beyaz Show Exxen'de Mi Yayınlanacak? Beyaz Show Yeniden Başlıyor!

Beyaz Show 1996 yılının Aralık ayında yayınlanmaya başlamış ve her hafta müzisyen, oyuncu, sporcu gibi çeşitli ünlülerin konuk olarak alındığı bir talk show programıydı. 2018 yılında ani bir kararla ekranlardan ayrılan Beyaz Show’un kolaj bölümü yılbaşında tekrar yayınlanmıştı. Beyaz Show’un kolaj bölüm de olsa tekrar televizyon ekranlarında görünmesi ile birlikte Beyaz Show severler Beyaz Show’un tekrar başlayacağı konusunda umutlandı.

Beyaz Show Yeniden Başlayacak Mı?

1 Ocak 2021 tarihinde Beyaz Show’un kolaj bölümü Kanal D’de yayınlanmıştı. Bölümün yayınlanmasıyla birlikte vatandaşlar Beyaz Show’un tekrar başlayıp başlamayacağını merak etmişti. Bilindiği üzere, Beyaz Show bittikten sonra Beyazıt Öztürk O Ses Türkiye’de jürilik yapmaya başlamıştı. Şimdi ise Acun Ilıcalı tarafından oluşturulan ve 1 Ocak’ta kullanıma açılan dijital yayın platformu Exxen için İbrahim Büyükak ile birlikte bir program hazırladığı bilinen Beyazıt Öztürk’ten Beyaz Show ile ilgili açıklama nihayet geldi.

Beyazıt Öztürk’ten Beyaz Show Açıklaması geldi!

Sevilen sunucu Beyazıt Öztürk, Beyaz Show’un yeniden başlayıp başlamayacağı ile ilgili açıklama yaptı. Program biteli 2 yıl olduğunu ve kendisinin de Beyaz Show’u çok özlediğini dile getiren Beyazıt Öztürk yeniden başlamak istediğini belirtti. Beyaz Show için teklifler geldiğini fakat henüz netleşen bir durum olmadığını açıklayan Öztürk, bazı nedenlerden dolayı teklifleri ilerde değerlendireceğini söyledi. Özellikle Beyaz Show’un enerjisini seyirciden aldığını ve programın seyircisiz olamayacağından söz eden Öztürk, Koronavirüs salgını kontrol altına alınmadığı sürece kalabalık olarak toplanmanın mümkün olmadığını, bu nedenle ilerideki duruma göre hareket edeceğini söyleyerek sözlerini noktaladı.

Beyaz Show Neden Bitti?

Ortada dolaşan iddialara göre, Kanal D’nin satılması ile Beyazıt Öztürk’ün tadı kaçtığı için Beyaz Show’a Kanal D ekranlarında devam etmek istemiyordu. Bununla birlikte Kanal D’nin de yönetimi değiştiği için elini rahatlatmak amacıyla Beyaz Show’a final yaptırdığı düşünülüyordu. Beyaz Show’un yayından kalkmasıyla ilgili bir diğer iddia ise Ayşe öğretmen olayının yaşanmasıydı. Hala Beyaz Show’un gerçekten neden yayından kaldırıldığı bilinmiyor.

BEYAZIT ÖZTÜRK KİMDİR?

“Beyaz” adıyla bilinen Beyazıt Öztürk, 12 Mart 1969 tarihinde Bolu'da doğmuştur. Neredeyse çeyrek asır boyunca sunduğu Beyaz Show programıyla bilinen Öztürk, şovmen, sunucu, televizyon ve radyo programcısı, şarkıcı, oyuncu, komedyendir.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 14:16