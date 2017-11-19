Beyaz Show'da gergin anlar ..Demet Özdemir'den Danla Bilic'e büyük şok

Beyaz Show yeniden başladığı canlı yayın programında dün akşam gergin anlar yaşandı.Dün akşam ki programda konu sosyal medyadaki takipçi sayılarına gelince ortam bir anda gerildi.Çünkü konukların arasında sosyal medya fenomeni Danla Bilic'te vardı .Bilindiği üzere Danla Bilic sosyal medyada çektiği makyaj vidyoları ile tanınmıştı.

Kanal D'de yayınlanan Beyaz Show'da dün akşama damga vuran olaylar yaşandı.Beyazıt Öztürk'ün Instagram takipçilerinden yola çıkarak konuklara 'Kaç takipçiniz var?' diye sordu.Bunun üzerine Serdar Ortaç , Danla Biliç'e dönerek, "Ama abla ben bisiklete falan biniyorum makyaj yüklemiyorum" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine güzel oyuncu Demet Özdemir de Beyaz'a dönerek "Bu arada ben makyaj paylaşmıyorum yaptığım işleri paylaşıyorum" diyerek Danla'ya gönderme de bulundu.